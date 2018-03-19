「妳女兒被綁走了！」　婦人急匯49萬元幸警即時阻止

2018年03月19日 17:02 中時 張穎齊

「妳女兒被綁走了！」新北市瑞芳區1名王姓婦人（53歲）今（19）日上午10時許接到1通電話，對方稱婦人在台北慈濟醫院上班的護理師女兒因涉入毒品交易而被綁走。王婦當下急忙撥打電話卻無法聯繫上女兒，認定女兒遭綁，心急如焚下，連忙趕到郵局要匯49萬元解救女兒，幸好被警方當場阻止，才讓王婦沒受騙上當。

警方表示，王婦接到詐騙電話後，對方稱要匯錢才能讓女兒脫身，王婦當時著急地打電話給當地的上天里長林瑞明，林得知後迅速通知瑞芳警分局四腳亭派出所及大寮派出所協助處理。

但由於王婦未被告知要去哪裡匯款，四腳亭所長蔡春吉及大寮所長張勝忠、副所長郭進三都非常重視，急忙騎機在轄內的金融機構與ATM前四處尋找，都未發現王婦，但警方仍未放棄並擴大範圍，最後終於在基隆市的碇內郵局找到正在準備匯款的王婦。

幸好當下，碇內郵局經理陳素珠與行員曹沛雯正積極勸說王婦，藉此拖延王婦匯款，警方正巧也趕到現場，即時攔阻婦人匯款，婦人邊掉淚邊跟警方表示，接到女兒被綁的電話，讓她十分緊張，但經警方協助與王婦女兒聯繫後，證實為詐騙，王婦才放下心中大石頭，並不斷感謝警方。

瑞芳警分局提醒民眾，如接獲可疑電話時，千萬要冷靜處理，可先行撥打165反詐騙專線或是110報案專線，讓警方協助小心查證，千萬不要因為心急而落入詐騙陷阱，成為歹徒的肥羊。

(中時)