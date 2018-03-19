大埤鄉酸菜爺爺無毒酸菜 飄香德國與加拿大

蘇石川（左一）今年的無毒酸菜有小朋友幫忙加工。（周麗蘭攝）

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社區4個小二到小六的學生主動到蘇石川家裡幫忙包裝酸菜。（周麗蘭攝）
大埤鄉怡然村尼姑庵社區在蘇石川（右一）帶領下以無毒農法種芥菜，圖為今年初採收。（周麗蘭攝）
社區居民當義工幫忙削芥菜。（蘇石川提供）
無毒酸菜是薄鹽醃漬，每一片都要削好再醃，口感與色澤都純天然，令德國、加拿大的台灣人思念起家鄉味。（周麗蘭攝）

74歲蘇石川用無毒農法種芥菜醃漬成酸菜，每年只有兩分地，年年賣到缺貨，他不接受提早開桶的要求，也不多重，吃不到就算，他的無毒酸菜隨著網路飄香到德國、加拿大，讓旅外遊子思念起台味，打國際電話下單。

蘇石川種無毒酸菜10年，一開始都被蟲吃光，直到第三年才量產，他求質不求量，只種一到兩分地，社區居民幫忙栽種、收成、醃漬，品牌「酸菜爺爺」。

蘇石川採低鹽醃漬法，每一葉芥菜削成薄片才能醃，口感與色澤都天然，開桶就能生吃，與傳統的重鹽整顆醃不同。

無毒低鹽酸菜在開桶一個月內就會賣光，有人問他為何不多種？他覺得品質最要緊，流程達到標準，他才要出貨，不夠好不要出，吃不到就算，而且他年紀大了，不要太累。

有人想提早嘗鮮被他拒絕，對方提議醃得不成熟沒關係，不好吃是他的事，蘇石川婉言「你的事就是我的事，不是你叫我開我就開。」

今年蘇石川接到一通國際電話，說人在德國看到他的酸菜很想吃，拜託蘇寄到台灣親戚家轉送。還有人拜託他把酸菜曬成乾以便裝在托運行李上飛機，在加拿大也吃得到。

蘇石川說，務農只要種對作物，知名度打得出去，好東西自已會說話，現在很多人認識他，好像看到他的臉就知道品質，不看產品，也不問價錢。

獲選拔為2018雲林縣十大菁英農民的蘇石川，希望更多社區年輕人接棒，有心要學，他一定教，用心一定種得起來。

今年他吸引到4個小二到小六的學童主動幫他包裝，還拿著到村裡兜售，結果問了20家只賣出1包，客戶是其中一個家長，因為大埤是酸菜故鄉，家家戶戶幾乎都有。

(中時)

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