民進黨前鎮小港區參選人許乃文好人緣！ 9綠委跨派系力挺

2018年03月19日 17:19 中時 柯宗緯

高雄市民進黨市議員初選今（19）日開跑，前鎮小港區參選人許乃文好人緣，獲得花媽市長陳菊、「未來市長」陳其邁支持外，更有9位綠委劉世芳、陳其邁、賴瑞隆、許智傑、李昆澤、鍾孔炤、邱志偉、趙天麟、邱議瑩等跨派系力挺，讓他成為此次初選人氣夯到不行的參選人。

事實上，許乃文去年11宣布參選後，花媽率先站台出席競選總部成立大會，對外界宣告許乃文是她前鎮小港唯一的子弟兵，擁有11年豐富的行政經歷，期待在地的鄉親可以給年輕人一個服務的機會。

而許陣營統計，直至今日，5個月衝刺時間，高雄市11名立委已有9位站出來相挺，其中賴瑞隆、劉世芳、鍾孔炤出席最多場活動。

今天綠委趙天麟、邱議瑩也在最後關頭前來助選，許乃文非常感謝其他立委這段期間不分派系來幫自己站台。地方的發展勢必要延續中央的政策，期許自己未來能夠扮演前鎮小港的小桶箍，讓立委與議員合作，中央與地方聯繫，落實自己提出的「拚經濟、好空氣、能養育」三大政策。

雖然，有部分立委也幫同選區的其他候選人站台，但許乃文認為，好的人才大家都會願意推薦，自己是這選區唯一的在地囝仔，絕對經得起考驗，儘管自己是前鎮小港的參選新人，但他相信前鎮小港的民眾會替民進黨選出最適合服務地方的參選人。

(中時)