2018鷹揚八卦賞鷹活動將登場 獨特自然生態奇景 成為民眾及生態保育人士注目焦點

▲今年的灰面鵟鷹自3月初開始，己陸續出現蹤影，2018鷹揚八卦賞鷹也即將登場。（彰化野鳥協會許智揚提供）

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▲每年的「8鷹揚八卦賞鷹活動」總是吸引大批民眾及賞鳥界人士在山區等候、觀賞灰面鵟鷹群體過境奇景。（南投林管處提供）
▲「鷹揚八卦」賞鷹活動，主辦單位都會與野鳥學會和保育人士在現場進行灰面鵟鷹生態解說，並宣導生態保育的重要。（林管處提供）

又是灰面鵟鷹現蹤時，由南投林區管理處、參山國家風景區管理處與彰化縣府共同主辦的「2018鷹揚八卦賞鷹活動」24日起將登場，由於群鷹過境的獨特自然生態奇景，將再掀起賞鷹熱潮，再度成為各界人士及生態保育界注目的焦點。

南投林管處長李炎壽表示，灰面鵟鷹又稱灰面鷲、國慶鳥、南路鷹或清明鳥，每年10月左右會由繁殖地日、韓或中國東北往南遷徙，過境墾丁渡冬；隔年3月再由渡冬區北返、過境八卦山地區，壯麗的生態奇景，成為當地民眾引以為傲的獨特自然景觀資源。

南投林管處並指出，今年活動主題為「Bike訪春天」，將結合自然保育與旅遊，讓民眾更瞭解生態保育的重要性，歡迎對猛禽、自然景觀、生態保育以及人文景觀有興趣民眾共襄盛舉。

根據林務局補助彰化縣政府辦理的「灰面鵟鷹遷徙調查」，每年3-4月在八卦山地區紀錄灰面鵟鷹過境數量，平均約可記錄到1~2萬隻，今年灰面鵟鷹自3月初已陸續現蹤，過境高峰期的壯觀景象，總是讓民眾極為期待！也備受各界目。

據保育界人士指出，早期灰面鵟鷹過境八卦山區時，需承受相當大的獵捕壓力，因而早年有「南路鷹1萬死9千」的俗語出現，為降低灰面鵟鷹生存壓力，提升國人保育觀念，才有政府相關單位與彰化縣野鳥學會共同推動「鷹揚八卦」活動，宣導生態保育觀念，降低灰面鵟鷹遭濫殺獵捕。

今年「鷹揚八卦」賞鷹活動已邁入第25年，活動中特別安排專業導覽解說，帶領民眾體驗八卦山自然及人文之美，並介紹地方自然景觀與產業特色，近年來已成八卦山地區最重要的生態旅遊重點活動。林管處也期待藉由「鷹揚八卦」賞鷹活動，能喚起民眾瞭解生態保育的重要，並身體力行，共同維護野生動物棲息環境和台灣豐富生態的多樣性。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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