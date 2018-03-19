搶佔中國市場？ 美將放寬武裝無人機出口限制

美軍MQ-9死神無人機。(圖/shutterstock)

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中時電子報

中國和以色列近年來是出口武裝無人機的主要國家，如今傳出美國也要想要搶佔全球武裝無人機的市場，美國國務院最快在下個月，放寬自前總統歐巴馬時期禁止對外出售武裝無人機的政策。

據美國《防務新聞》報導，美國軍事事務政策代理副局長穆勒（Michael Miller）透露，國務院一改禁止出口武裝無人機的政策，「最快可能在一周或一個月內落實」。他曾經表示新政策將應該要更早出現，但承諾公開版本將會在近期公布。

其實早在去年8月初就傳出川普政府正在考慮一改2015年實施的無人機出口限制，放眼向海外同盟出售武裝直升機，作為美國經濟增長計劃的一部分。當時，消息人士認為新政策最早可能在9月發布。

美國無人機製造商已經呼籲政府放寬無人機出口政策多年，更說美國在無人機全球市場中十分弱勢，反觀其他主要的無人機出口國以色列及中國，政府都沒有相關限制，外界也多次抨擊這種政策根本是將世界軍火市場拱手送給中國。

過去在美國導彈及其技術控制制度（MTCR）條款的限制下，載荷500公斤以上、航程超過300公里的無人機都被分類在第一等級中，該等級的無人機都受到嚴格的出口限制。如今新政策希望可以將時速650公里內的無人機降為第二等級，好讓更多無人機可以出口，而且還可依個案評估是否可以出口。

(中時電子報)

文章來源：Updated drone export policy could come within weeks

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