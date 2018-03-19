史蒂芬史匹柏欽點 《一級玩家》台灣成亞洲唯一全像投影

2018年03月19日 17:32 中時 潘鈺楨

泰謝里丹飾演男主角韋德。（華納兄弟提供）

史蒂芬史匹柏執導的新片《一級玩家》19日在台舉行媒體試映。在《一級玩家》的台灣媒體試映會中，史蒂芬史匹柏特別欽點成為亞洲唯一一個全像投影的地區，史匹柏以投影的方式「親自」歡迎來看試映的媒體與來賓，美麗華大直影城IMAX影廳前也精心布置成80年代的風格，除了有仿80年代的電影海報外，也有當年流行的電玩街機，DJ播放著80年代流行音樂，與跨越時代的VR虛擬實境體驗，讓人彷彿置身「綠洲」的世界中。

為了把《一級玩家》中，「綠洲」這個虛擬宇宙正確地呈現在觀眾面前，導演史蒂芬史匹柏表示：「這是我拍過最複雜的作品，我一方面用傳統膠卷攝影機拍攝真實世界場面，另一方面用數位攝影機拍攝虛擬世界的宇宙場景，同時包含動態捕捉、真人演出與電腦動畫等，像極了在同一個時間拍攝四部電影。」

「綠洲」中的每一個場景都是虛擬的，製作團隊認真地打造出一個虛擬世界，拍攝時，導演與演員們都戴著VR眼鏡在虛擬世界中進行拍攝工作，導演史匹柏說：「這是以前從沒有嘗試過的新技術，我和演員們一起進入那個虛擬的世界裡，親身看見自己所處的環境與身邊的虛擬人物，演員不再需要憑空想像，或是對著空氣演戲，這一點對我們來說都是非常不一樣的體驗。」

但史匹柏導演強調：「我拍電影從來不是為了賣弄技術，這些技術都是為了把故事說得更好。在可見的未來世界裡，工作與學習都極可能發生在虛擬世界中，《一級玩家》給了我們一場令人嘆為觀止大型冒險又興奮至極，但同時也帶點警世的意味，現實與虛擬世界在人類的生活中孰輕孰重，這一點值得被正視。」

在片中飾演男主角韋德的泰謝里丹說：「史匹柏導演定義了一整個世代的電影，引領並且改變了人類的流行文化，如果能夠將他所有電影放在一個時空膠囊裡面，將會看到這整個世界文化的發展與成長縮影，能夠成為他作品中的一份子，讓我感到與有榮焉。」

史蒂芬史匹柏昨也在倫敦領取「帝國獎」的當代傳奇獎，他領獎時提到「Time’s Up」運動，比眾人意識地還更重要，是好萊塢娛樂產業重要的關鍵時刻：「今年對電影、種族、性別來說，是豐富多樣的一年。」

電影故事敘述在2045年，現實世界變得嚴酷難耐，人們唯一的去處只有虛擬世界：「綠洲」；只有在這個由奇才詹姆斯哈勒代(馬克勞倫斯 飾)所創造出的遼闊且無邊際的虛擬實境宇宙中，人們在這裡工作與學習。然而創始人哈勒代在死後的遺囑中宣布，他將把巨額的遺產留給第一個能夠通過三關競賽的人，而線索就隱藏在「綠洲」中。這筆遺產引發全球玩家的激烈競爭，此時一個名不見經傳的少年韋德瓦茲(泰謝里丹 飾)在一連串的競爭中脫穎而出，卻也因此惹來殺身之禍， 他與一群號稱「超技五將」的朋友們將在這個虛擬宇宙中一路破關，拯救「綠洲」與他們的世界。電影29日在台上映。

(中時)