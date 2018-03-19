鬧出人命驗孕棒卻驗不出 製造商、藥劑師全挨告

2018年03月19日 17:42 中時 陳俊雄

林姓女子以市售驗孕棒驗孕後，因誤認尚未懷孕並在藥劑師建議下服用高濃度避孕藥，未料事後確認懷孕9周，只好含淚將健康堪虞的胎兒流產。新北地檢署認為，現今驗孕筆無法百分之百完全預測懷孕，將林姓藥房老闆、驗孕筆製造商及遭反控誣告的林女均處分不起訴。

林姓女子因為月經遲了一個月仍沒來，2016年12月初到藥局購買驗孕筆驗孕，雖然反應慢了半拍，但最終驗孕筆只出現一條線，林姓藥劑師也據此認定林女並未懷孕，並以催經為由開出高濃度的事後避孕藥給林女服用。

去年1月10日林女因身體不適前往婦產科就診，照超音波才驚見已經懷孕9周，林女擔心高濃度避孕藥恐會導致胎兒畸型，遂在醫師協助下將胎兒流產，事後並以藥劑師搞烏龍害她親手殺害子女為由，控告藥劑師、驗孕棒製造商違反藥事法；林姓藥劑師則反控林女涉及誣告。

新北地檢署調查，林姓藥劑師雖然違法販售需要醫師處方的避孕藥，但此部分已繳納罰款；驗孕筆失誤部分，檢方認為在體質、使用方式、使用前服用藥物成分等影響下，現今科技仍無法達到百分之百檢驗準確率。

檢方另據林姓藥劑師提供資料發現，避孕藥對胎兒缺陷無明顯影響，胎兒健康狀況與事後避孕藥也無相當因果關係，據此將林姓藥劑師及驗孕棒製造商處分不起訴。

至於林女遭控誣告部分，檢方則以林女在妊娠期間服用多種D級及X級藥物，就診時陳姓婦產科醫師以此舉將會對胎兒健康產生重大影響，才在陳姓醫師建議下人工流產。林女向媒體指控「驗孕棒殺人」已盡合理查證義務，19日處分不起訴。

(中時)