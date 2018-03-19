《中時晚間快報》319槍擊案滿14年 呂秀蓮提4疑點 籲重啟調查

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◎319槍擊案滿14年 呂秀蓮提4疑點 籲重啟調查

19槍擊案屆滿14年，遭槍擊的當事人前副總統呂秀蓮今天提出四大疑點，質疑當初認為扁自導自演的馬政府，在8年任內都未重啟調查，蔡政府就任快2年，呼籲蔡下令重啟司法調查，讓真相早日大白，她也透露監委陳師孟表示會研究。

◎防堵黑心托育 兒福聯盟：降低托育師生比 列管不適任人員

上周台中發生托育中心幼兒遭保母粗暴虐待事件，兒童福利聯盟執行長陳麗如今天上午提出：降低托育師生比例，列管不適任人員，加強宣導托育與教保人員責任通報等三點呼籲，唯有如此才能徹底杜絕黑心托育，維護幼兒安全。

◎普丁壓倒性勝利 再統治俄國6年

俄羅斯總統普丁囊括18日總統大選逾76%選票，贏得壓倒性勝利，將續任總統6年到2024年，屆時他統治俄國總計將長達近四分之一世紀，僅次於前蘇聯獨裁者史達林。觀察家認為，俄國與西方國家日趨敵對，普丁未來6年，將會進一步加強俄羅斯在海外的力量。

◎林依晨出席《歡樂中國人》 獨特演講傳遞溫馨故事

大型新時代傳播節目《歡樂中國人》於央視熱播。該節目以真實、感人的故事，持續蟬聯同時段收視第一的寶座。於昨日3/18的節目中，林依晨作為故事講述人，將藝術表達與真實故事結合，向大家講述值得被大家熟知的溫馨故事，為觀眾帶來了滿滿的感動。

(中時電子報)

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