鮮肉男主爆「跑路」退出 最醜女團拍偶像劇喊卡！

鮮肉男星區天瑞和「Sunshine」Cindy配對演情侶，網友不斷調侃。（圖／翻攝自微博）

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中時電子報
《人百分百靠外表》本月初才開鏡。（圖／翻攝自區天瑞微博）
區天瑞公司發聲明。（圖／翻攝自聖凰金詩微博）

大陸女團「Sunshine」因遭酸長相零分而爆紅，甚至被封為「史上最醜女團」，但其中3名團員Cindy、Abby、Dora脫離老東家，另組新團「3unshine」，她們日前接拍網路劇《人百分百靠外表》，一度造成熱烈討論，未料，現傳出鮮肉男主角區天瑞「跑路」了？而該劇也證實目前已暫停拍攝。

《人百分百靠外表》本月初才悄悄舉行開鏡儀式，沒想到不到一個月，網上即出現「該劇開機沒幾天，男主區天瑞就宣布跑路了​」傳聞，引來不少網友調侃應是被女主角嚇跑的，而區天瑞所屬公司「聖凰金詩」稍早便發聲明，解釋區天瑞是因為培訓課程與拍攝行程有大量衝突，才決定不出演該劇，並澄清區天瑞並非男一號，只是男主之一，且和Cindy對手戲不多。

另外，聲明中還提到區天瑞與「Sunshine」成員僅在定妝和開機時見過面，對3人的印象為禮貌可愛；而據陸媒《鳳凰娛樂》指出，《人百分百靠外表》出品方已證實該劇暫停拍攝，稱內部原因加上Sunshine檔期，導致拍不完，目前則還不知道何時能恢復拍攝。

事實上，「Sunshine」擔綱女主角拍偶像劇的消息傳開後，就有不少網友調侃和Cindy配對演情侶的區天瑞，紛紛留言「心疼男主」、「區天瑞加油，挺住」、「聽說有吻戲，求男主角的心理陰影」，當時區天瑞還親自回覆留言挺3unshine，「其實Sunshin三個女生挺好的，懂禮貌，很活潑，也希望大家可以多多支持他們」。

(中時電子報)

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