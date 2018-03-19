高科大工木系高普特考常勝軍

2018.03.19　高雄市　▲國立高雄科技大學土木系高普特考技師證全入袋，校長楊慶煜（左三）特別嘉許同學優秀表現，與土木系主任黃忠發（右一）及錄取的陳健虎（左起）、原田成俊、陳昭村及林資祥。（呂素麗翻攝）

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2018.03.19　高雄市　▲國立高雄科技大學土木系高普特考技師證全入袋，土木系主任黃忠發（左三）與錄取的林資祥（左起）、陳健虎、原田成俊、陳昭村。（呂素麗翻攝）
2018.03.19　高雄市　▲國立高雄科技大學土木系畢業生原田成俊（右）同時考取高普考及土木技師證照，校長楊慶煜（左）頒獎鼓勵。（呂素麗翻攝）

國立高雄科技大學土木工程系去年畢業的6名畢業生，最近分別考上土木工程高考3級、普考及特考3等，其中3人同時考取土木技師證照，一就業就有4萬薪起跳，羨煞社會新鮮人。

同時考上高普考及土木技師證照的原田成俊目前還在成大念研究所，他表示，高職念的是汽車科，大學才跨系選讀，一頭栽入土木領域，希望日後能再考取結構技師證照，到營造廠累積更多實務經驗，以優秀的土木專才為目標。

陳健虎則考上地方特考3等及土木技師，他從小受父母親開辦室內設計公司影響，一心想朝土木領域發展，未來可望繼承家業，幫自家公司擴充營業的服務項目。

另錄取土木技師的張佑丞與近日才放榜的原住民3等特考土木工程榜首的林忠孝，正值服役期間，退伍後都將是新的職場人生。

取得高考3級的陳昭村目前就讀高科大土木研究所1年級，他非常感謝學校的「攜手點燈」助學計畫，讓他在衝刺準備考試時，無須為生活費而與時間賽跑，他說，以後有能力一定回饋母校。

目前任職於高市經發局的林資祥也考取高考3級，他說，除努力累積實務經驗外，希望未來能取得土木技師證照，提升自我專業能力。

土木系主任黃忠發說，學生參加高考3級及地方特考3等至少要準備11個專業科目，尤其是土木技師證照難度更高，這屆畢業生一口氣有6名學生通過考試，相當不容易；取得土木技師證照不僅能執業，薪水更會比一般公務人員優渥，可任職於營造廠及工程顧問公司擔任主任技師。

黃忠發表示，土木系畢業生幾乎百分之百就業，目前業界很缺人，即使沒有考上高普特考，進入營造業等新鮮人，起薪至少3萬元，比坐辦公室的行政人員高。

校長楊慶煜表示，高科大土木系一直是土木工程高普特考錄取的常勝軍，有學生在學期間就取得公務員資格，而土木技師證照是土木人夢寐以求的證照之一，相當於公務人員高考3級資格，過去錄取率皆不超過16％，今年度就有3名應屆畢業生取得資格，十分難得。

(中時)

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