新北歡樂CAR　清明連假有吃有玩等你來

新北歡樂CAR，清明連假將在三重水漾公園連續5天舉行（吳岳修攝）

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中時
吳岳修

兒童清明連假去哪玩？新北市邀民眾來三重水漾公園，參加「新北歡樂CAR」遊樂園，從4月4日至4月8日每天舉辦系列親子活動，包括冒險小汽車賽道、氣墊遊樂園等6項遊樂區外，現場還有地震體驗車，以及300公分高的馬卡龍色系大風車，要讓小朋友們玩得不亦樂乎。

新北市觀光旅遊局長陳國君表示，「新北歡樂CAR」準備了小朋友喜歡的冒險小汽車賽道、氣墊遊樂園、歡樂小火車、沙坑樂遊天地等，每天下午1時至4時還請來波力、BabyBoss職業體驗城、MOMO哥哥姐姐們等知名卡通人偶，要陪大小朋友們一起玩樂。

陳國君指出，冒險小汽車賽道以新北市觀光景點為主題裝飾，設置起跑線及彎道車道，搭配紅綠燈、平交道及小心行人等交通安全號誌，要讓小朋友寓教於樂，同時還可以體驗電動汽車馳騁賽道，試當賽車手的滋味。

陳國君說，玩累了還可以到特色胖卡車市集享受美食，現場有可愛的美式鄉村風漢堡餐車、紅玉滿赤心雞蛋糕、美式復古工業風窯烤Pizza等知名美食餐車，滿足大家的胃。

觀旅局專門委員陳靜芳表示，「新北歡樂CAR」所有遊樂設施完全免費，還會提供限量神秘小禮物，活動時間每天上午10時30分至下午5時30分，冒險小汽車、氣墊遊樂園將採定時定點發放號碼牌，名額有限發完為止。

(中時)

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