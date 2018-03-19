薩博開發海獅鷲戰機 等待巴西印度訂單

2018年03月19日 18:05 中時電子報 江飛宇

瑞典薩博公司(SAAB)正在繼續研發海獅鷲戰機(Gripen Maritime)，也就是JAS-39的航空母艦版本，因為巴西和印度正在物色小型艦載戰機。

航空全球(flight global)報導，薩博的JAS-39獅鷲戰機問世於1990年，如今已演化到最新式的E型。海獅鷲是他們最新的挑戰，由於目前航空母艦有兩種起飛形式，分別是跳台起飛（STOBAR），以及彈射起飛（CATOBAR）兩種，而且印度與巴西這兩個潛在客戶，印度是跳台，巴西是彈射，所以海獅鷲必須同時適應這2種航空母艦起飛模式。

在2016海軍展上，薩博以模型呈現海獅鷲戰機在航艦上的模樣。(圖/SAAB)

巴西空軍已經先訂購了28架單座獅鷲戰機和8架雙座型，預計在2019年至2024年間交機，其中還有一些數量是在巴西製造的，因此他們有機會繼續購買海軍型，如果他們還想留用現有的聖保羅航空母艦，此型航空母艦有彈射器，現在所操作的艦載戰機是A-4天鷹式(Skyhawk)。

印度海軍很早就希望有一種單引擎的艦載戰機，與雙引擎的MiG-29K搭配，他們原先設想的是自製光輝戰機(Tejas)，然而光輝戰機的表現並不理想，海軍不想接受，打算重新開標，要是如此，薩博就很想爭取這份訂單，薩博還承諾技術轉移和印度生產。

海獅鷲營銷主管東尼．歐吉維(Tony Ogilvy)說：「我們會先認識這2種起飛模式的詳細原理，找上兩家英國公司：麥克塔格特史考特(MacTaggart Scott)和勞斯萊斯海洋(Rolls-Royce Marine)，他們具有彈射器的製造經驗。」歐吉維自己也是航艦專家，先前曾在英國皇家海軍服務三十年。

要將原本空軍使用的戰機改成航艦版本，首先需要加強機體結構、起落降、捕捉鉤等設備，然而這些設備加強以後，又容易使飛機過重，目前測試中的海獅鷲比原版重了500公斤，原版獅鷲戰機為8噸重。歐吉維說：「我們正在努力減重，至少不要超過原版300公斤。」

雖然海獅鷲還在減重中，但是目前它已經是現存海軍戰機當中最輕的。法國海軍的海飆風戰機(Rafale M)，採用2具 M88引擎，重量約10噸；美國海軍的F/A-18E超級大黃蜂(Super Hornet)採用2具F414引擎，重量為 14.5噸；而洛馬公司的F-35B重量14.7噸、F-35C更重，達到15.7噸。

歐吉維補道：「獅鷲戰機的體型不大，很適合在比較小型的航空母艦上面服役，也因為它小，所以不必折疊機翼節省空間。」

(中時電子報)