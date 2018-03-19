魯妮瑪拉脫俗氣質 完美演繹《抹大拉的馬利亞》

魯妮瑪拉飾演年輕女子馬利亞。（UIP提供）

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魯妮瑪拉（右）認為這部電影開了她的眼界。（UIP提供）

《抹大拉的馬利亞》由魯妮瑪拉主演，她解釋：「我第一次讀劇本時，帶著懷疑的想法。但和葛斯戴維斯談過之後，我瞭解到他想拍的是什麼樣的電影；他讓我用不同角度看這個故事，所以我第二次再去讀，發現了其中蘊含的機會和美妙之處。我覺得這是絕佳機會，可以用全新觀點去述說另一個版本的故事。」

對魯妮瑪拉來說，這部電影開了她的眼界，讓她用一種有別於童年印象的不同方式去解讀信仰。「我讀的是天主教學校，因此我對這個故事和整個宗教有很多既定觀念。」

故事背景在一世紀的聖地，講述年輕女子馬利亞離開她的小漁村和家人，加入一場新運動。受到領袖拿撒勒人耶穌及其教導的啟發，馬利亞和門徒們一同踏上前往耶路撒冷的旅程，成為基督教創建過程的核心人物。

這部聖經傳記片講述一名年輕女子馬利亞（魯妮瑪拉 飾）尋找全新生活方式的故事。受到當時階級制度的侷限，馬利亞違抗了她的傳統家庭，加入了由深具領袖魅力的拿撒勒人耶穌（瓦昆菲尼克斯 飾）所領導的新社會運動。她很快的找到了自己的定位，踏上前往耶路撒冷的旅程。根據聖經，耶穌被釘死和埋葬時，抹大拉的馬利亞皆在場，她被認為是耶穌復活的首名見證人。在西元591年，教宗額我略聲稱抹大拉的馬利亞是妓女，誤解延續至今。直到2016年，梵蒂岡正式稱抹大拉的馬利亞為「使徒中的使徒」，以及傳揚耶穌復活的消息的第一人。台灣於3月23日上映。

(中時)

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