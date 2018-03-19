超級鋼獲突破 陸第3代核潛艇鐵甲加身

2018年03月19日 18:07 中時電子報 楊幼蘭

最近傳出中國潛艇主動降噪控制技術獲得重大突破，到2025年左右，噪音可望大幅降低。同時中國工程院院士何琳也透露，7年後解放軍核潛艇性能將達世界一流水準。

大陸軍事微博百戰刀指出，這所謂的一流水準除了降噪之外，還有一個亮點。那就是在專用鋼材料技術上，中國科研人員也獲得重大突破，而這攸關核潛艇整體性能。

就在中國科研人員宣布，成功完成「超級鋼」研製後不久，這最新科技成果隨即登上國際知名期刊《科學》（Science）上。中國的「超級鋼」強韌度達2,200兆帕，比目前美，日與德國等鋼鐵製造強國1100兆帕強度的頂級鋼材，性能提升了200%。

分析指出，公開報導顯示，中國第3代核潛艇中的095型攻擊核潛艇去年很可能已開始分段建造。從時間上來看，「超級鋼」必然趕不及應用到095型核潛艇上。因此095型艇第一批次採用的，可能是達美俄先進水準的1,100兆帕鋼材。

而何琳院士所說，到2025年達到世界一流水準的中國自製核潛艇，主要指的可能就是第3代核潛艇095型攻擊核潛艇，以及未來的096型戰略核潛艇。

分析說，如果拿各種船隻的鋼材強度來比較，目前普通民用船隻需要250兆帕，一般水面軍艦則超過300兆帕，而能起降固定翼艦載戰鬥機的大型航母用鋼，則需要達到800兆帕以上。

至於潛艇用鋼，則對屈服強度的要求最嚴苛。目前俄羅斯的潛艇專用鋼屈服強度超過1,100兆帕，美國早些年的潛艇鋼達890兆帕，法國為980兆帕，而日本「蒼龍」級絕氣推進（Air-Independent Propulsion，AIP）潛艇用鋼強度也達1,000兆帕。

(中時電子報)