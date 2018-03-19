香港國際影視展 吳慷仁、姚以緹出席推廣《引爆點》

吳慷仁（左）與姚以緹聊起拍片困難之處。（牽猴子提供）

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電影《引爆點》19日傍晚在「香港國際影視展台灣影視作品推廣會」上亮相，現場播完精彩緊湊的預告後，隨即成為市場展上詢問焦點。男主角吳慷仁提到這次演出，認為是這3、4年來最有挑戰性的作品：「演出時導演常常要求我給他『不一樣的吳慷仁』，是一種砍掉重練的感覺！」

姚以緹飾演檢察官，因為導演希望能具備勇敢和性感的特質，所以姚以緹開玩笑說自己在演出時就是不斷告訴自己：「我是女王，工作人員因此都還叫我天后！」吳慷仁和姚以緹也透露他們之前合作過一次，已經是好多年前，忘記是哪部作品了，但記得上次演的是情侶，演完之後沒有再聯絡。因為《引爆點》才又再次合作，結果又是演分手了的未婚夫妻，可說非常有緣。兩人拍完《引爆點》更成為好朋友，最愛亂噴垃圾話，互相調侃。

電影由張艾嘉擔任監製，推廣會上導演莊景燊特別感謝張艾嘉：「張姐在劇本上提供許多幫助，我們透過微信工作，每天早上6點會收到她傳來的筆記，她睡前還會再給我們一次當天新進度的筆記，真的是全心投入。她每天早上要開始討論劇本時，就會開玩笑說『我又要來辦案了』！」《引爆點》相當重視在國際市場宣傳，不只攤位上有大型海報，更在每位來賓的證件上，放上前導視覺。電影8月31日在台上映。

(中時)

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