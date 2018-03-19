吃炸雞配屏東檸檬汁 新疆、西藏都能享用

德克士炸雞預計今年將使用5500噸屏東檸檬，19日舉行屏東檸檬外銷封櫃啟航儀式，包括縣長潘孟安（右3）、德克士董事長魏應行（右4）、金色大地總經理呂政璋（左），及契作農民共同參加。（潘建志攝）

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德克士炸雞預計今年將使用5500噸屏東檸檬，19日舉行屏東檸檬外銷封櫃啟航儀式。（潘建志攝）
德克士炸雞預計今年將使用5500噸屏東檸檬，透過龍泉合作社和農民契作400公頃地，19日舉行屏東檸檬外銷封櫃啟航儀式。（潘建志攝）

德克士和金色大地公司2016年引進屏東檸檬，在大陸推出吃炸雞配檸檬飲，結果大受歡迎，目前大陸860個城市4500家門市都有銷售。今年預計使用5500噸屏東檸檬，透過龍泉合作社和農民契作400公頃地，以保證收購價讓農民獲利，創造多贏。

德克士2016年推出「陽光檸檬飲」搭配炸雞，強調酸鹼中和，享用美食也能健康的概念，成功行銷，短短3個月就賣出超過1000萬杯，打敗其他碳酸和含糖飲料。檸檬飲使用屏東檸檬汁，不但酸度夠，還帶有股獨特檸檬香，因此廣受歡迎。

去年德克士收購屏東檸檬鮮果4400噸，榨成原汁1260噸；今年預計需要鮮果5500噸，以每顆檸檬以7公分計算，將有7563座台北101的高度，非常驚人。不僅上海、北京等大城市民眾能享用屏東檸檬，連新疆、西藏等偏遠地區也都喝得到。

19日在屏東縣政府廣場舉辦屏東檸檬外銷封櫃啟航儀式，包括縣長潘孟安、德克士董事長魏應行、金色大地總經理呂政璋，及契作農民共同參加，潘孟安及魏應行也為合作農民披上紅彩帶，表彰他們的貢獻。

魏應行表示，當初試著把屏東檸檬汁引進搭配炸雞，沒想到這麼受歡迎，現每年以40％的速度成長，甚至鮮果還進軍大陸全家便利店。他現在每天一定喝一杯屏東檸檬汁，不但身體更健康，還成功減重5公斤。

公司和農民契作時設有樓地板價格，卻沒設天花板價格，保障農民權益；龍泉合作社理事主席謝應盛說，今年契作樓地板價格每公斤8元，目前收購價格每公斤18到21元。種植檸檬10多年的吳姓農民說，他經歷過檸檬最貴百元、最賤2元大起大落的年代，現在有了契作，價格穩定對農民較有保障。

屏東縣是檸檬重要產地，種植面積1900公頃，占全國70％以上。潘孟安說，屏東檸檬品質優良，未來縣府會更努力行銷，讓世界各國消費者都能享用到屏東檸檬的好滋味。

(中時)

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