美軍新玩具！無人機後勤補給隊　盼擴編至千架

2018年03月19日 18:38 中時電子報 何宜玲

美國海軍陸戰隊即將開始嘗試以小型無人機投遞後勤補給品給軍人，未來將擴大至1次投放1000架無人機，以集群攻擊方式，擴大編隊。美國聯邦航空局說，目前仍處於試驗階段，每次只會升空32架無人機，但未來1年內，可望將規模擴大至1000架。

根據美國軍事新聞網站《突破防衛》(Breaking Denfense)報導，美國打算用無人機取代舊有的物資運送方式，以避免士兵在運送補給品的過程中，遭到敵軍攻擊而受傷或喪命。美軍自19世紀南北戰爭以來，一直以擁有整套後勤補給系統而驕傲。

一架無人機正在飛行。(圖/Shutterstock)

美國海軍陸戰隊率先在阿富汗作戰時，使用K-MAX無人直升機運送物資，每架無人機單次可以運載3噸補給品。但現在改良化的小型無人機，單架無人機每次只能載重5磅，大約2.3公斤的物品。因此，美軍開始思考大量投放的可能性。

美國海軍陸戰隊的運輸事務官托巴本(Christopher Thobaben)說，目前這個計畫已經獲得軍隊批准，國防部也提供相關資金，目前進入初步測試的階段。如果可行的話，除了載重5磅的無人機以外，還需要能夠承載15磅的較大型無人機進行搭配。

托巴本說，美國海軍陸戰隊之所以萌生以無人機進行後勤運輸的想法，是因為過去很多士兵在伊拉克的美軍補給線上送命或受傷，因此想以無人機運輸取代軍人，減少損傷。

(中時電子報)