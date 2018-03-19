2018年03月19日 18:24 時報周刊 溫博鈞

Cookie酷奇跳脫諧星框架，藝術創作備受各界矚目。(羅永銘攝)

Cookie諧星開藝展 問A答Z超跳tone。

日本諧星二人組「野性爆彈」中身高180公分、體重近百的Cookie（酷奇） 在華山創意園區展出「超酷奇樂園 in 台北」藝術個展。記者會當天有不少日本人觀展，不少民眾頭戴印有他臉孔的面具進場，參觀他一手創造的奇幻藝術空間。而他受訪時完全不受控，問A答Z，連工作人員都快抓狂。

他一臉認真說明他展題重心的「世界旋轉觀」，但沒幾秒後他便開始「跳tone」，總以老牌歌手澤田研二（暱稱Julie）作結，進入他的「Cookie世界」；被問到最尊敬的諧星前輩？他講了半天仍硬扯到毫無瓜葛的Julie，被工作人員吐槽「人家沒問你這個啦」，無厘頭精神發揮得淋漓盡致。

他上月先來台備展，對台灣最初的印象是「跟日本幾乎沒差別」，印象最深的則是計程車兇猛的駕駛方式。他覺得台灣人很親切，原以為台灣人嗓門大，結果才發現也沒那樣誇張。由於在會場常有台日粉絲看到他便尖叫，問他「如何像他一樣受人喜愛？」他給台灣男性的建議是「竭盡所能地把自己打扮得可愛，就像我頭上戴著花一樣，台灣男生們就跟我一樣頭戴玫瑰吧！」

Cookie最近也參加電影演出，誠摯深刻的演技又完全不同於他一貫的搞笑模樣，一新耳目。他和渡邊直美是好友，曾對她說：「直美，妳已幫我在台開了發展先路，我只要跟著妳屁股後面走就好了。」問他渡邊直美對此有何反應，他模仿渡邊無表情地回答「嗯哼～」Cookie一臉無辜解釋：「因為她嘴裡一直咬著食物啊。」

(時報周刊)