拿媽祖當幌子騙錢 金門順濟宮報警追

2018年03月19日 18:38 中時 李金生

順濟宮管理委員會出面指控有人在網路上假借募款修繕的名義，販售媽祖神像牟利。（李金生攝）

廟方主委謝政達表示，順濟宮自建廟以來，所有香油錢及重建經費均來自虔誠信徒主動捐獻，未曾販售任何商品募款。（李金生攝）

料羅順濟宮鳩工修建以來，各地信眾踴躍捐款。（李金生攝）

順濟宮管理委員會痛心詐騙集團透過網路行騙，提醒信眾小心上當。（李金生攝）

金湖警方已介入調查，希望早日釐清案情。（李金生攝）

重建中的金門料羅順濟宮，傳出遭詐騙集團假借募款修繕名義，在網路上販售神像牟利，廟方管理委員會痛心騙子無法無天，今（19）日向警方報案追查，也提醒各地信眾小心上當。

金門地方信仰中心之一，信眾遍及台灣、金門和新加坡等地的料羅順濟宮，自2104年5月起鳩工修建，但最近卻傳出有人在網路上假借募款修繕的名義，販售大尊1999元、小尊1499元的媽祖神像牟利。

廟方管理委員會日前接獲游姓信眾好心通報，上網一查果然有人做出「移花接木」的手法，將廟方2013年整修前的廟宇外觀和媽祖神像放在一起，做為騙取信眾的根據，還說是經過廟方同意，並強調「堅決只為修繕募款，不賺一分錢，賜福台灣民眾」。

廟方主委謝政達表示，順濟宮自建廟以來，所有香油錢及重建經費均來自虔誠信徒主動捐獻，未曾販售任何商品募款，已向165反詐騙專線提出檢舉，也籲請信眾切勿受騙上當。

(中時)