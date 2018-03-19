61歲班鐵翔大陸當阿水師 苦練閩南語喊緊張

2018年03月19日 18:53 中時 洪秀瑛

班鐵翔有不少電視、電影作品。（班鐵翔提供）

班鐵翔出道數十年來演過各種角色。（班鐵翔提供）

班鐵翔飾演阿水師。（劇組提供）

班鐵翔造型上和以往角色不同。（劇組提供）

班鐵翔苦練閩南語。（劇組提供）

班鐵翔和太太贈送工作人員旅行箱作為禮物，體恤工作人員辛勞（劇組提供）

班鐵翔和太太Celine十分恩愛。（班鐵翔提供）

夫唱婦隨。（班鐵翔提供）

資深硬底子演員班鐵翔近來在大陸演出閩南語電影《蕃薯澆米》，該片由中國電影導演協會會長，也是著名導演李少紅監製、導演梅峰擔任劇本導師，由年輕優秀大陸第2屆青蔥計劃、5強導演之一的葉謙執導，此劇講述閩南獨特文化，是大陸首部以閩南語演出的院線電影，此劇也將參與各項影展比賽。

班鐵翔在劇中飾演阿水師，由於男一這角色戲份吃重，因此在選角時除了在大陸物色不少演員，更在台灣一些重量級演員中挑選，期盼演員不只在語言上能夠勝任，更希望在演技和演員的氣質上更貼近角色。班鐵翔此次在劇中除了要以閩南語演出，也將首次為戲開嗓，演唱1首閩南語情歌，大展歌喉。

班鐵翔的爸媽都是北京人，從小到大對台語一竅不通，去年拍攝大愛電視劇《生命桃花源》，人生第1次挑戰台語，他因此找台語配音員朋友幫忙，當時還發生一段小插曲，身兼導演的他，有天出外景，他看太太在旁騎電動風火輪滑板車，一時興起也小試身手，「結果我騎上去不知道怎麼停下來」，下來時用跳的，滑板前後失衡，因重心不穩，整個人又跌又摔，傷了尾椎，為此進醫院住了半個月。

也許因禍得福，《生命》製作人當時誇他說台語完全沒腔調，這次巧合又接演閩南語電影，他拿到劇本後，同樣再找台語配音員友人協助，幫他一字一句錄下來，他在劇本上做記號之後再背下來，同劇演員中，除了楊貴媚不擔心語言問題，他和歸亞蕾都必須苦學一番。

他坦言剛開拍時很緊張，在飯店裡常和老婆一起對戲，練習的時候沒問題，一到片場，台詞卻說不出來。其實班鐵翔很有語言天份，年輕時有個「九官鳥」封號，以前到葡萄牙工作，彈舌音還能說得讓大夥嘖嘖稱奇。

他拍戲時，太太Celine陪同，Celine曾在李國修的劇團受訓2年，也在復興廣播電台擔任播音員、到華視當配音員，說起話來字正腔圓。班鐵翔笑稱，Celine這次天天陪著他對戲，對戲劇重燃興趣，已有往演藝圈發展的念頭，也許夫妻倆接下來就在大陸發展，「她拍戲，我當助理，我拍戲，她當助理」。

班鐵翔這次在泉州拍戲，夫妻倆在劇組裡很受禮遇，他也見識大陸發展的驚人速度，連攤販都有支付寶，不用帶錢出門也能趴趴走。班鐵翔此次為了回饋劇組團隊的貼心、用心及認真，頭一次情商曾獲金商獎、CENTURION（百夫長）的台灣年輕企業家陳志彬，贈送工作人員們旅行箱作為禮物，特別體恤工作人員的辛勞。

(中時)