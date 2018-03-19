職場上遇到要哭哭了！要注意這5個星座的主管

2018年03月19日 19:31 中時電子報 林郁庭 文／職腸子、樂時尚/邱映慈、編輯／

如果上班太苦哈哈，這時大多會疑惑是否因為主管「難搞」？以下將整理出5個星座主管的特殊技能，快來看看你的主管有無在榜單內，要趕快去找別人討拍取暖囉！

▍第五名 水瓶座

特殊技能：不按常理出牌，因沒有抓到他的點而進行全隊嘲諷。

遇到水瓶座的老闆，如果不能抓到他奇葩的點，那麼你就要變得奇葩來吸引他的注意力。到時候他會由「快點來追我，追上我的思想我們就能一起碰出創意的火花」變成「我靠！那裡居然有個大奇葩！」

▍第四名 天蠍座

特殊技能：刻板印象決定一切。

是否顏值高的人總是容易被人接受？不一定，除非你有出眾的一技之長，但大多數人通常都只有不怎麼長的一技，還自認為到哪個公司面試都有戲，如果遇到了天蠍老闆，那麼就等著面對黑臉吧！

▍第三名 雙子座

特殊技能：翻臉比翻書還快，且能一眼識破小心機。

善變的除了六月的天，還有雙子座的臉。前一秒興高采烈，下一秒嚴肅莊重，如果你在雙子座老闆面前搞小動作，他不會立刻識破你，陪你玩陪你笑最後看著你哭。

▍第二名 摩羯座

特殊技能：在沉默中爆發。

有的人你覺得好欺負，沒錯就是真的好欺負，如果你這麼覺得摩羯座老闆，估計會死很慘吧。很少爆發的他們一旦觸及到哪個他們不爽的點，那麼只能讓暴風雨來的更猛烈些吧！

▍第一名 處女座

第一名：計較細節，完美苛刻。

處女座老闆說：從沒有人敢跟我說自己很完美。與處女座老闆相處，話千萬不要說的太滿，沒有萬一，他一定會讓你打臉，打腫了才停。

身在其位，必謀其職，老闆再難搞，做好自己萬事大吉。

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(中時電子報)