室內露營正夯！福容大飯店全新「飯店式露營」引領風潮

福容大飯店福隆店全新「露營野餐主題房」，不用出門在房間也可享受露營樂趣。（圖片提供／福容大飯店）

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福容大飯店麗寶樂園店與漁人碼頭店推出特製「popa主題房」，萌翻全場。（圖片提供／福容大飯店）

近年全台吹起露營風，戶外露營對家庭有幼童與長輩較為不便，福容連鎖旅館事業集團看準商機，旗下3間飯店打造「飯店式露營」專案，適合闔家旅遊共享天倫時光。

福容大飯店福隆店推出全新「露營野餐主題房」，旅客不需考量戶外天氣因素，在房間也可享受露營樂趣，室內和室空間寬廣適合作為露營營地，與孩童體驗夜宿帳篷樂趣。專案提供兩組野餐籃，內含飲料、主廚手工麵包、手工餅乾、馬卡龍、三明治及水果等輕食，兩大兩小入住房型，售價6288元+10%元起。

福容大飯店麗寶樂園店及漁人碼頭店以熱門動畫popa為主題，推出「popa主題房」，從壁貼、床單、枕套到小朋友備品使用卡哇伊圖案裝飾，讓孩童驚呼連連。其中麗寶樂園店主打「福容孩子王麗寶FUN暑假」專案，4月4日至7日，三天兩夜售價13999元，白天探索麗寶樂園與家人盡情購物，日落時分乘坐全台最大摩天輪天空之夢，鳥瞰大台中瑰麗景緻，晚間入住popa主題房，為假期劃上完美句點。漁人碼頭店則推出「全包式假期」， 2 大 2 小售價6999元，一泊二食加碼好禮二選一，情人塔券 4 張或花漾小旅行。

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中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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