4人也能大啖美味烤鴨 來神旺「潮品集」就對了！

2018年03月19日 18:48 中時 徐力剛

招牌料理「潮香春筍鴨」做工繁複，香酥鴨皮搭配軟嫩不柴鴨肉，讓老饕魂牽夢縈。（圖片提供／台北神旺大飯店）

潮品集室內可容納120席座位空間寬闊，並設有14間獨立包廂。（圖片提供／台北神旺大飯店）

想大啖美味烤鴨，但受限人數少無法品嘗，台北神旺大飯店潮品集看準微型聚餐商機，推出「烤鴨潮饌搭港點」合菜專案，適合4~6人分享品嘗，即日起至5月4日限期供應，每桌售價3880元+10%。

烤鴨潮饌搭港點專案以廣式掛爐烤鴨（半隻）兩吃拉開序幕，搭配滷水拼盤、廣式煲仔、潮式經典、海鮮、羹湯與經典港點等類別，共13道料理，吃飽也吃巧。

潮州菜擅長以海鮮入饌，搭配各式醬碟佐料，達到「新鮮美味，清而不淡，鮮而不腥，郁而不膩」境界。以正宗潮州料理聞名的潮品集，人氣菜品「潮香春筍鴨」精選宜蘭產北京鴨為食材，將花椒、八角、紅蔥頭、高粱酒及特調甜麵醬等辛香料塞入鴨腹，再放入廣式掛爐經攝氏150度高溫烘烤，饕客可近距離欣賞「片鴨桌邊秀」，服務人員以嫻熟刀法將焦糖色外皮與鴨肉取下，佐以鮮甜春筍 、宜蘭蔥與大黃瓜享用，令人吮指回味。

品嘗美味鴨肉後，不可錯過以鴨架為基底，搭配茭白筍、鮮蔬、蝦米燉煮的「茭白筍白菜老火煲鴨湯」，湯頭融合整隻鴨精華濃醇不膩，蔬菜甜味環繞口中，滿足食家饕客味蕾。神旺大飯店指出，現代人工作繁忙，要同時集合多人聚餐較為困難，全新「烤鴨潮饌搭港點」專案瞄準微型聚餐商機，預估將帶動整體業績2成以上成長。

(中時)