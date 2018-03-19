4人也能大啖美味烤鴨 來神旺「潮品集」就對了！

潮品集推出全新「烤鴨潮饌搭港點」合菜專案，4人成行，每桌售價3880元＋10％。（圖片提供／台北神旺大飯店）

友善列印
中時
招牌料理「潮香春筍鴨」做工繁複，香酥鴨皮搭配軟嫩不柴鴨肉，讓老饕魂牽夢縈。（圖片提供／台北神旺大飯店）
潮品集室內可容納120席座位空間寬闊，並設有14間獨立包廂。（圖片提供／台北神旺大飯店）

想大啖美味烤鴨，但受限人數少無法品嘗，台北神旺大飯店潮品集看準微型聚餐商機，推出「烤鴨潮饌搭港點」合菜專案，適合4~6人分享品嘗，即日起至5月4日限期供應，每桌售價3880元+10%。

烤鴨潮饌搭港點專案以廣式掛爐烤鴨（半隻）兩吃拉開序幕，搭配滷水拼盤、廣式煲仔、潮式經典、海鮮、羹湯與經典港點等類別，共13道料理，吃飽也吃巧。

潮州菜擅長以海鮮入饌，搭配各式醬碟佐料，達到「新鮮美味，清而不淡，鮮而不腥，郁而不膩」境界。以正宗潮州料理聞名的潮品集，人氣菜品「潮香春筍鴨」精選宜蘭產北京鴨為食材，將花椒、八角、紅蔥頭、高粱酒及特調甜麵醬等辛香料塞入鴨腹，再放入廣式掛爐經攝氏150度高溫烘烤，饕客可近距離欣賞「片鴨桌邊秀」，服務人員以嫻熟刀法將焦糖色外皮與鴨肉取下，佐以鮮甜春筍 、宜蘭蔥與大黃瓜享用，令人吮指回味。

品嘗美味鴨肉後，不可錯過以鴨架為基底，搭配茭白筍、鮮蔬、蝦米燉煮的「茭白筍白菜老火煲鴨湯」，湯頭融合整隻鴨精華濃醇不膩，蔬菜甜味環繞口中，滿足食家饕客味蕾。神旺大飯店指出，現代人工作繁忙，要同時集合多人聚餐較為困難，全新「烤鴨潮饌搭港點」專案瞄準微型聚餐商機，預估將帶動整體業績2成以上成長。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
室內露營正夯！福容大飯店全新「… 米其林旅遊指南三星級必遊 海生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。