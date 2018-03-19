米其林旅遊指南三星級必遊 海生館再推2款夜宿加值行程

國立海生館與社區共享經濟共榮，推出全新加值行程「踏水尋田」。（海生館提供）

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國立海生館與社區共享經濟共榮，推出全新加值行程「踏水尋田」。（海生館提供）

國立海洋生物博物館與社區發展協會合作、推出的夜宿海生館活動，一直都是國內外最知名的生態體驗行程，還曾榮獲知名雜誌金牌服務大賞博物館類首獎，及米其林旅遊指南三星級必遊景點的推薦，而今年再度推出新行程「鹽語船情」及「踏水巡田」，讓遊客享有更多選擇。

海生館指出，今年與社區合作推出的最新行程是「季節限定品」，分別是與後灣社區合作的鹽語船情、及與龍水社區合作的踏水巡田等2組加值行程，當中「踏水巡田」是冬季限定品，已在本月搶先上架，後續將配合蘿蔔的產季，於每年的11月至隔年3月推出。

海生館表示，踏水巡田主要是帶夜宿遊客前往恆春的水源地「龍水」，去聆聽水源與農民的故事，並體驗採集龍水獨特的「牛杙仔蘿蔔」以及農家巡田水的行程。

至於「鹽語船情」則是領遊客以最無汙染的方式親近海洋，屆時將步行珊瑚礁岩岸，而當抵達後灣社區後，則轉換體驗無動力獨木舟，讓遊客一低頭就能在清澈的海水中俯視珊瑚礁及魚兒們，且還能手作彩鹽DIY等紀念品。

海生館強調，從2014年開始，海生館即秉著與社區共榮的精神合作，推出各項夜宿海生館的生態行程，如「 觀珊望海」、「蟹逅港口」等，就盼讓旅客能體驗到最道地的自然生態、認識社區等遊程，共創3贏局面。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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