中市將設人工智慧學校分校 培育AI人才

台中市長林佳龍19日表示，將協助台灣人工智慧學校在台中設立分校，讓台中成為AI人才的搖籃。（盧金足攝）　

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台中市府經發局長呂曜志簡報「台中市發展人工智慧策略」，將培育AI相關人才，提升產業競爭力。（盧金足攝）

AI時代來臨，台中市搭上智慧機械列車！市長林佳龍19日宣布，將協助台灣人工智慧學校在台中設立分校，讓台中成為AI人才的搖籃。

經發局長呂曜志及市政顧問蕭景燈在經濟發展諮詢委員會針對「台中市發展人工智慧策略」進行簡報，在AI智慧發展下，包括製造業、服務業、金融、醫療業等傳統產業的勞動密集工作可能將由機器人或自動化技術取代，但同時也將保留下來珍貴的人力資本可運用。

對此，市府除了利用AI科技進行智慧製造加值，帶動傳統產業升級，滿足市場內需，將打造可輸出的創新應用技術，此部分有待關鍵技術、人才培育、基礎建設、法規調適等面向的加以整合。

「中央定義台中為智慧機械之都！」林佳龍強調，智慧機械產業推動，包括產業4.0策略聯盟，精密機械與航太產業的結合，市府與國內產官學研合作，也向國外取經，鏈結國際，目前已將雲端、人工智慧、智慧製造等技術引入水湳智慧城。

針對AI人才培育，中研院科技生態發展基金會所成立的台灣人工智慧學校，密集培訓AI技術種子，市府將協助AI學校在台中設立分校，今年度預計成立全球智慧機械發展中心，在台中成立金融研訓院及商業發展研究院，培育AI相關人才，提升產業競爭力。

(中時)

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