牡丹鄉四林格大發現　「石器遺物」驗證虎頭部落遷徙傳說

2018年03月19日 19:09 中時 謝佳潾

恆春文史工作者念吉成（右）日前在獵人賴龍仁協助下，發現「疑石器遺物」，他為此於19日尋訪在地祖語老師曾德榮（左），曾一見照片立即手繪「族人穀倉庫」解釋一番。（謝佳潾攝）

滿州鄉響林村獵人賴龍仁，日前在長樂小路往和平村的路邊草叢中，發現1塊石器，經學者鑑定後，確為虎頭部落遺物。（念吉成提供）

恆春文史工作者念吉成，為推廣部落深度旅遊，近期積極採集牡丹鄉四林格文史資料，日前在獵人賴龍仁協助下，發現「疑石器遺物」，他為此尋訪在地祖語老師曾德榮並詢問學者意見，而在取得中研院教授郭素秋等人認證後，不僅確定它為虎頭部落遺物，更向觀光願景邁進一大步。

念吉成指出，他日前收到響林村獵人賴龍仁、在滿州鄉長樂小路往和平村路邊草叢中拍的1張石器照片，他一見便聯想到「虎頭部落遷徙傳說」，除立即轉傳學者請教外，也於19日親赴牡丹鄉四林村尋訪耆老。

他說，經成功大學何培夫教授轉請中研院教授郭素秋鑑定後，認它為打製穿孔圓盤器，可能是做穀倉下方的「防鼠板」使用，另台南藝大博士盧泰康也說，它不一定是舊社時期文物，見其加工特徵，可能為新石器時代中期或晚期遺物。

曾德榮見到照片後，則馬上手繪出「族人穀倉庫」，他說，穀倉是以現有素材如竹子編造而成，外面再塗上含牛糞的黏泥土，族人會在穀倉與柱間放擋板，並鑿孔穿過柱子防老鼠入侵，但他聽聞已久還是首次看到實體。

「部落真的不只有風景！」曾德榮調查部落文史多年，曾一度心灰意冷，他說，因多數人的不重視，讓富含文化底蘊的部落旅遊流於表面，他真心期盼田調的資料蒐集，能讓遊客看見不一樣的四林格。

(中時)