正港ㄟ台灣原生「粉鳥」 百隻灰林鴿翱翔魚池鄉街區

2018年03月19日 19:10 中時 沈揮勝

魚池街區附近，上百隻俗稱為「山粉鳥」的灰林鴿群聚，這10隻分棲3根竹稈，畫面幾近對稱，有趣而耐人尋味。（沈揮勝攝）

魚池街區附近，大批「山粉鳥(灰林鴿)」停棲竹林休息。（沈揮勝攝）

灰林鴿飛行動態，與家鴿一模一樣，與斑鳩夾腋縮翼的樣子很不一樣。（沈揮勝攝）

山粉鳥(灰林鴿)為台灣本島惟一的原生種鴿子。（沈揮勝攝）

家鴿是由分布在喜馬拉雅山附近的「原鴿」馴化而來，但若逸出在外繁殖，就變成「野鴿」，因此在台灣家鴿、野鴿是同種，且都是外來種！但究竟在寶島是否有原生種的鴿子呢？答案是肯定的！南投縣魚池鄉街區最近來了100多隻灰林鴿，從容覓食悠然翱翔！

鴿子與各種斑鳩長相類似，且皆為鳩鴿科，兩者該如何界定？知名鳥類觀察家陳建樺表示，依照分類學架構，鳩鴿科下有40個屬、300多個種，其中包括鴿子專屬的「鴿屬」。而台灣的鴿屬鳥類中有3個種，分別為野鴿、黑林鴿與灰林鴿。

但野鴿是家鴿之再野化而來，源頭為原鴿，算是外來引進種；黑林鴿只有少量曾在離島出現，被定位為迷鳥；惟一如假包換的台灣原生鴿子就是近日出現在魚池街郊、俗名稱為「山粉鳥」的灰林鴿。

林務局與台北市野鳥學會合作出版、鳥類專家蕭木吉與李政霖共同著作的《台灣野鳥手繪圖鑑》描述，灰林鴿多分布於中海拔（即1500到2700公尺）針闊葉混合林或闊葉林間，常單獨、成對或小群活動。

魚池街區海拔約660公尺，平時想要看到灰林鴿已相當不容易，這一下子來100多隻，讓北、中、南各地鳥友趨之若鶩，數十人專程跑來欣賞拍照。嘉義縣野鳥學會理事長李灌霖研判，應與低溫降遷及食物有關，現場幾棵清華桂果實正成熟，吸引牠們群聚、大快朵頤。

(中時)