震撼彈再一發！ Kris Van Assche驚傳卸任DIOR HOMME創意總監

設計師Kris Van Assche驚傳將卸任DIOR HOMME創意總監一職。（翻攝自Kris Van Assche官方IG帳號）

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設計師Kris Van Assche（左）與韓星宋仲基於DIOR HOMME秀後合影。（DIOR HOMME提供）
據報導指出前LOUIS VUITTON男裝設計師Kim Jones，將接下DIOR HOMME創意總監一職。（DIOR HOMME提供）

據英國時尚媒體《BoF時裝商業評論》報導，比利時設計師Kris Van Assche將離開任職11年的DIOR HOMME，而據市場消息指出，品牌將會由同集團下LOUIS VUITTON前任男裝創意總監Kim Jones接手。

2007年自Hedi Slimane手中接下DIOR HOMME的Kris Van Assche，以他拿手的極簡主義與解構、重組手法為品牌重新定位，擷取迪奧先生摯愛的花卉、紋路等經典元素，並融合音樂、街頭藝術等次文化的靈感，令品牌擄獲影星羅伯派汀森、韓星宋仲基等人的喜愛。而其為紀念上任十載打造的2018春夏系列，更以強調手工製作的俐落西裝線條，及腰身明顯的窄版筆挺西裝，展現極致裁縫工藝，貼合當代時尚潮人思潮。

剛上任的品牌CEO Pietro Beccari在接受外媒訪問時，除對Kris Van Assche為DIOR HOMME的貢獻表示感謝外，更肯定了他在品牌歷史篇章中的重要地位。Kris Van Assche本人則感謝品牌11年間帶給他的無限經驗，並指出：「我即將離開這個美麗的品牌去追尋新的挑戰。」

而根據同篇報導指出，DIOR HOMME創意總監一職，將會由同集團下LOUIS VUITTON前任男裝創意總監Kim Jones接手，但後續消息尚未被品牌證實。

(中時)

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