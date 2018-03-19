女批前男友現代陳世美 男提告捍衛清白

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一名謝姓女子不滿前男友與另名女子結婚生子，夥同友人到情敵所住社區，散發含有病歷隱私和個資的傳單，聲稱男方在國外已和她結婚，如今卻始亂終棄且欠錢不還，宛如現代版的陳世美。經當事人提起告訴，苗栗地院依違反個人資料保護法，將謝女判刑5月。

法院調查，這名謝姓女子與提告的白姓男子原為男女朋友，謝女2016年獲悉男方已結婚育有1子，心生不滿，於是於2017年元月底與身分不詳的平頭男，攜傳單到白妻居住的社區前，以散發或投遞信箱方式公告周知。

由於傳單分別載有白男夫妻姓名、婚姻、家庭、職業、醫療、財務情況及個人照片等均屬非正當合法情況蒐集的個人資料，加上謝女揭露牽涉到個人疾病隱私，還聲稱會遺傳給下一代等字眼，意圖減損夫妻社會上人格評價。

此外，謝女更聲稱白姓男子隱瞞在國外與她結婚互許終身的事實，返台娶其他女子，對她始亂終棄，且欠錢不還，天理難容，她感受到對方宛如現代版的陳世美，請鄉親為她主持公道。

謝女雖辯稱很多資料早在先前即已知悉，並非不當取得，她反駁證人指述她散發傳單，強調只交給特定對象，反指告訴人企圖以刑事逼和民事。

然法官調查發現，謝女指與白男國外結婚，僅教堂結婚證書並未登記生效，另根據多名證人指證，認定謝女與平頭男確有散發傳單的可以為，判謝女5月徒刑，可易科罰金。

(中時)

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