瀋陽怪坡東北虎園

(圖片來源：瀋陽市旅遊委員會)

友善列印
中時電子報
中時電子報

瀋陽怪坡虎園位於瀋陽國家AAAA級怪坡風景區內，地處沈北新區清水台街道內的帽山西麓，是目前遼寧地區最大的人工飼養、繁育東北虎的基地。虎園占地20萬平方米，現有世界瀕危物種、國家一級重點保護野生動物東北虎100只。虎在人們的印象裡總是兇猛至極，天生被冠以萬獸之王的稱號。然而東北虎看起來就有著東北人般的豪情萬丈，稱霸一方的同時踏實的守護著沈北這片福地。

老虎，是亞洲特有的物種，自怪坡東北虎園對外開放以來，虎園便以它的野趣和迷人的魅力吸引著眾多遊客。只要臨近虎園，您就可以聽到園中陣陣虎嘯聲，低沉渾厚，有點身臨其境的感覺。遊客可以通過乘坐特製的"籠車"，用叉子插上一塊鮮肉，透過車窗，親手喂給東北虎，還可目睹猛虎進行野化訓練，捕殺活物的野性風采。

(圖片來源：瀋陽市旅遊委員會)

瀋陽怪坡東北虎園分為成年虎散養區、育成虎散養區、種虎散養區和熊園區、小動物區、虎文化休閒區六個區域，這裡不僅有純種東北虎，還有白虎、孟加拉虎、美洲虎、獅虎獸、白獅、非洲獅、金錢豹、黑熊等10餘種珍稀野生大型貓科動物。

(圖片來源：瀋陽市旅遊委員會)
(圖片來源：瀋陽市旅遊委員會)

在這裡能體驗到人與野生動物的最佳融合點，親眼看到大型貓科野生動物在密林、綠草、白雪中的威風與兇猛捕殺獵物的場面，聞聽虎嘯、獅吼，還能與小型野生動物（幼虎、幼熊、松鼠猴、小鹿、荷蘭豬、孔雀等）零距離接觸。

(圖片來源：瀋陽市旅遊委員會)

百獸之王，雄踞盛京。怪坡虎園自然特色十分濃郁，空氣裡散發著泥土和野草的芳香，使人充分地享受與自然的融合，不僅動物們賴以生存的棲息地，也是一個不折不扣的生態旅遊聖地。

(中時電子報)

更多精彩內容盡在“魅力城市”APP 掃碼閱讀“傳奇盛京 福運瀋陽”電子畫冊
如果想獲得更多旅行資訊敬請關注“城市曼波”微信公眾號，帶你尋找每個城市最值得探訪的地方。
李敖過世 國台辦主任張志軍致唁… 「寶塔鎮河妖」的過往

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。