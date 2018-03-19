2018年03月19日 19:23 中時電子報 中時電子報

瀋陽怪坡虎園位於瀋陽國家AAAA級怪坡風景區內，地處沈北新區清水台街道內的帽山西麓，是目前遼寧地區最大的人工飼養、繁育東北虎的基地。虎園占地20萬平方米，現有世界瀕危物種、國家一級重點保護野生動物東北虎100只。虎在人們的印象裡總是兇猛至極，天生被冠以萬獸之王的稱號。然而東北虎看起來就有著東北人般的豪情萬丈，稱霸一方的同時踏實的守護著沈北這片福地。

老虎，是亞洲特有的物種，自怪坡東北虎園對外開放以來，虎園便以它的野趣和迷人的魅力吸引著眾多遊客。只要臨近虎園，您就可以聽到園中陣陣虎嘯聲，低沉渾厚，有點身臨其境的感覺。遊客可以通過乘坐特製的"籠車"，用叉子插上一塊鮮肉，透過車窗，親手喂給東北虎，還可目睹猛虎進行野化訓練，捕殺活物的野性風采。

(圖片來源：瀋陽市旅遊委員會)

瀋陽怪坡東北虎園分為成年虎散養區、育成虎散養區、種虎散養區和熊園區、小動物區、虎文化休閒區六個區域，這裡不僅有純種東北虎，還有白虎、孟加拉虎、美洲虎、獅虎獸、白獅、非洲獅、金錢豹、黑熊等10餘種珍稀野生大型貓科動物。

(圖片來源：瀋陽市旅遊委員會)

(圖片來源：瀋陽市旅遊委員會)

在這裡能體驗到人與野生動物的最佳融合點，親眼看到大型貓科野生動物在密林、綠草、白雪中的威風與兇猛捕殺獵物的場面，聞聽虎嘯、獅吼，還能與小型野生動物（幼虎、幼熊、松鼠猴、小鹿、荷蘭豬、孔雀等）零距離接觸。

(圖片來源：瀋陽市旅遊委員會)

百獸之王，雄踞盛京。怪坡虎園自然特色十分濃郁，空氣裡散發著泥土和野草的芳香，使人充分地享受與自然的融合，不僅動物們賴以生存的棲息地，也是一個不折不扣的生態旅遊聖地。

(中時電子報)

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