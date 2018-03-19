「寶塔鎮河妖」的過往

2018年03月19日 19:30 中時電子報 中時電子報

千百年來，遼河滋潤了兩岸的肥美水草、良田沃土，也孕育了燦爛的遼河文化。坐落在遼河岸邊的沈北新區石佛寺鄉，曾是扼守沈州城的咽喉，如今是錫伯族、朝鮮族、回族、滿族、漢族聚居的地方。這裡人文景觀豐富，歷史遺址眾多，其中最著名的就是有一座建於遼代的古塔。

這座古塔全稱“遼雙州雙城縣時家寨淨居院舍利塔”，坐落在石佛寺鄉七星山頂峰，是瀋陽留存不多的遼塔真跡。始建於遼代鹹雍十年(1074)，系原七星山上遼雙州雙城縣時家寨淨居院（今石佛寺）主持修建。寶塔為六角七層實心密簷磚塔。塔角為圓形倚柱，塔南正中有佛龕，兩側有脅侍，上有寶蓋、飛天斗拱。20世紀六、七十年代，遼塔遭到破壞，至今僅餘半邊塔座。據說這塔是用來鎮住“河妖”的，是“寶塔鎮河妖”的典範之作。

七星山的狐仙廟，為這座“七星連珠”之山，增添了幾分神秘色彩。

早年間，此地的拉塔湖叫“蓮花湖”，是個方圓幾十裡的天然湖。傳說，有一天，人們正在湖邊拉網打魚，突然間烏雲密佈、大雨傾盆。接著，湖水暴漲，眼看就要淹沒房舍。村民們急忙跑到七星山上躲避。山上淨居院的住持僧人對大家說，若想徹底解除水患，要建一座七層寶塔鎮住河妖。於是，人們開始在七星山上建造寶塔。

寶塔建成後，蓮花湖果然風平浪靜，洪水退卻。當人們再次來到蓮花湖湖畔時，看到湖面上出現了一座寶塔。大家順勢尋去，發現原來是七星山上寶塔的倒影。於是，人們便將蓮花湖改名為“拉塔湖”。

可惜，當年遼塔的具體面貌，已沒有了詳細記載。1982年，文物考古部門發掘遼塔地宮時，發現了石、鐵、金、銀四重函，函內盛有103粒水晶、珍珠、瑪瑙製成的“影身舍利”。出土的石碑上記載，該塔為遼代雙州城雙州縣時家寨淨舍院舍利佛塔。石碑還記載著資助建塔人員姓名、建塔年代等。當年，參與捐錢建塔的，有官員、沙門、佛尼、百姓、工匠等約250人。史料記載，當年遼代雙州城雙州縣時家寨淨舍院中，有錫伯族、滿族、漢族僧人48名，寶塔位於七星山上。而關於這七星山，在錫伯族民間還流傳著一個美麗的傳說。

相傳，古時候一天，住在“北斗七星”裡的七位神仙結伴雲遊，途中經過沈北新區石佛寺上空。神仙們看到遼河如玉帶，兩岸草木葳蕤、牛羊成群，喜不自勝。更令神仙們驚奇的是，地上一座小山的形狀，竟然與“北斗七星”排列相同，並且山清水秀、鳥語花香，山肴野蔌漫山遍野，珍禽異獸隨處可見。神仙們當即決定：在此小住幾天。

當時，正趕上遼河發水，農田、村莊被淹。神仙們馬上施展才能，降服河妖，退去洪水。不久，當地又發生了疫情。神仙們立即給村民送去草藥，確保了人畜平安。玉皇大帝得知七位神仙擅自下凡之後，大為光火，欲處罰他們。但聽說他們為人間百姓辦了好事，便轉怒為喜，准許七位神仙繼續留在人間。

又過了不知多少年。一天早晨，當地村民發現，神仙們居住的小山變成了七座山峰。於是，人們便把這座山叫做“七星山”。七星山與北斗七星對位，從北至南依次為：天樞(東長條山)、天璿(西長條山)、天璣(孟家墩山)、天權(饅頭山)、玉衡(塔山)、開陽(南山)、搖光(羅圈塔山)。

寶塔、歷史、傳說，殘留的真跡、口口相傳的故事，記述著沈北的過往，豐富著沈北的今天。

(中時電子報)

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