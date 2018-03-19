雍正帝御批「虎石台」

2018年03月19日 19:33 中時電子報 中時電子報

瀋陽北部的虎石台是一個充滿傳說的地方。虎石台翻譯為蒙古語是“有蘆葦的地方或蘆葦茂盛”的意思，清朝時期是蒙古人牧馬的地方。關於這個地名的由來有不同說法。相傳，此地原來叫“虎死台”，後來改名“虎石台”，其中包含著三段打虎的故事。

一說這裡從前是一片森林，常有猛虎出沒。有一次，一位武藝高強的青年獵人追逐野狼來到林中，在一塊石臺上休息，突然，一頭斑斕猛虎從林中竄出，咆哮著騰空撲來，獵人趕緊拋出獵叉，猛虎身中獵叉，張著血盆大口襲來，獵人卻機智地利用石台與猛虎周旋，並張弓搭箭，一箭正中猛虎咽喉，之後又射一箭，大約過了半個時辰，老虎趴在石臺上不動了……

獵人看中了射死老虎的石檯子，認為這地方很吉祥，是塊福地，便在附近安了家。事情傳開了，許多鄉親也遷來此處居住，並起了個村名叫“虎死台”。

二據地名檔案載，明末清初，努爾哈赤率部戰勝明軍後，路過此地，因聽說當地有一隻猛虎經常傷害百姓，便在村東南烽火臺附近將這只猛虎打死，得名“虎死台”。1905年，修建中東鐵路設火車站，取其諧音“虎石台”。1983年在此設鎮，名稱沿用至今。

三據“甯王伏虎碑”記載，位於盛京(瀋陽)附近十五千米處有個地方叫“虎石台”。100多年前，在吳三家子東側，樹有一塊青石玉碑，高約3米，寬1米，上寫楷隸大字“甯王伏虎碑”。碑文由滿漢兩種文字書寫(正面漢字，背面滿文)。上面記載了約200多年前雍正皇帝的侄兒甯王伏虎的一段故事。

一天，甯王率眾來到吳三家子狩獵(當時此地為皇家狩獵之所，稱為禁苑)，可整整一天，不見收穫，眼見夕陽西下，甯王見手下人多生倦意，便揮手趕他們回城去了，只留三個貼身親隨。這時，忽有一陣涼風吹過，侍從大驚，在不遠的樹叢裡，有一隻猛虎出現。甯王是當時有名的大力士，他不但勇武過人，且又精通各般武藝，於是，甯王率先同老虎打鬥起來。最後，終因三人奮搏而致虎於死地。雍正得知這一消息後，即命在甯王伏虎之地塑一塊甯王伏虎石，石上刻有甯王伏虎圖案。並在伏虎石的西側立一塊青石玉碑，石碑上記載了甯王的功德與勇武。因當時將伏虎石立在一高高的石基臺上，故後人即稱此地為“虎石台”。

虎石台東面是迤邐的長白山山脈，北面蒲河經過，西面有條龍脈高地，中部是哈大鐵路。虎石台的夏季很涼快，冬天更美，尤其是雪後日霽，天空藍得一碧如洗，白雲飄在遠處的輝山頂上，寒風烈烈，真是道不盡的北國風光。

虎石台不僅有御賜地名的傳說，還埋葬著一位皇姊——康熙皇帝的姐姐翠花公主。順治皇帝一生共有八兒六女，但是有五個女兒都在幼年夭折，最大的不過活了6歲，唯一一個成年的女兒便是翠花公主。翠花公主自幼聰穎可愛，長大後更是賢良淑德，被孝莊皇后視為掌上明珠。當時鼇拜權傾朝野，孝莊皇后為了拉攏鼇拜忍痛割愛將翠花公主嫁給鼇拜侄兒訥爾杜。後來少年康熙智擒鼇拜，訥爾杜也受到牽連被貶回原籍，翠花公主隨夫回到盛京，成了政治犧牲品。多年之後康熙出關打獵，邂逅胞姐，感慨萬千，因憐惜胞姐處境，遂將訥爾杜調回京城，翠花公主得以重回帝都。怎奈其紅顏命薄，沒有幾年訥爾杜英年早逝，翠花公主也于康熙二十四年(1685)撒手人寰，時年33歲。康熙傷心不已，派人將姐姐靈柩運送到鼇拜家族墳塋地，用八眼半透龍碑厚葬(清制九眼墓碑為最貴，八眼半次之)，並親自為翠花公主撰寫碑文，追封其為恭愨長公主，即具有寬和恭謙美德的公主。

翠花公主的墓在沈北新區虎石台境內的治安村。治安村原名翠花屯，據新城子區志記載，當年這座墳墓背倚高丘，前有小河灣，墳勢隆起，塗以白堊。翠花墓碑前建有影房，房內中央掛著絲綢畫公主禦影像，墳四周有石杆環繞，石欄外松柏參天，墳地頗為壯觀。可惜現在影房和墓碑都被毀壞。因為翠花公主墓建在山坡處，自然向坡下滑動了大約20米。當地的百姓都說，這是翠花公主思念遠在北京的奶奶、爸爸和弟弟了。治安村的村民都是當年為翠花公主守靈的人的後代，本姓那拉，後來改漢姓包或楊，當地村民都說:“包楊本一家，以前姓那拉。”每年清明，村民都是自發的去給他們世代守護的翠花公主掃墓。

歷盡數百年的滄桑，孝莊、順治、康熙、鼇拜等風雲人物早已載入史冊，任後人評說。而翠花公主也已塵封在歷史的檔案中，被世人所淡忘。誰曉得那荒墳枯塚中竟是帝胄皇姑，誰曉得數百年前有一個公主有著如此的坎坷命運。她的陵園早已遭到破壞，殘破不堪，她的經歷也許會變成老婆婆哄孫兒的故事。

光陰似箭，荒道旁被人遺忘的翠花公主墓在夕陽中默默見證著如煙往事……

(中時電子報)