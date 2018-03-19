1300萬專利文具 分送全桃國小童

王佳膠帶董事長王崇庠（中）在議員萬美玲（左一）、魯明哲（右二）牽線下，19日捐贈13萬盒專利文具禮盒給全桃園的國小學童，讓孩子動手過兒童節。（蔡依珍攝）

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王佳膠帶董事長王崇庠準備1300萬專利文具分送全桃國小童。(萬美玲提供)
王佳膠帶董事長王崇庠準備1300萬專利文具分送全桃國小童。(萬美玲提供)

小朋友有福囉！桃園深耕近30年的在地企業王佳膠帶握有近40項專利，總經理王崇庠自小物資缺乏，惋惜沒有玩具的童年，特別在兒童節前夕贈送文具包給全市近13萬名國小學童，教育局副局長林威志直讚等同於教育局編列1300萬兒童節禮物預算，感謝王佳膠帶讓桃園孩子展顏歡笑。

王崇庠說，小時候家貧，物質生活匱乏，可以用的學習文具屈指可數，從小羨慕同學有各式各樣的新奇文具，如今有能力，秉持取之於社會、用之於社會的回饋精神，在議員萬美玲、魯明哲和黃敬平幫忙牽線下，捐贈13萬份文具禮盒，希望可以讓所有小朋友都能有更多文具，彌補當年自己的遺憾。

王崇庠的「小禮物」格外貼心，像是雙面膠每5公分就有裁切斷點，不用剪刀就能撕斷，方便兒童撕下黏貼；招牌「易撕貼」像抽取式衛生紙般好取用，還可以無限次數黏貼不留痕跡；造型隨手卡則讓書寫、註記不再單調，可當書籤夾頁、或是當備忘錄書寫筆記，希望可以讓國小學童利用各式膠帶寫筆記、做勞作，從文具激發不同的創造力。

林威志說，王崇庠的「小禮物」每包市價約120元，8折計算也要100元，全市有12萬2662位小學生，等於市府要編列近1300萬元預算才能買到這樣的兒童節禮物，感謝王佳膠帶大手筆、每位小朋友通通發，讓桃園教育更優質。

萬美玲笑言王崇庠去年底開始就東奔西跑忙送禮，甚至親自上復興偏遠山區當「耶誕老公公」，一路從耶誕節送到兒童節，謝謝他的付出，也希望他拋磚引玉的善舉，能讓更多企業加入。

(中時)

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