影》消防員勞心更勞力 彰濱秀傳捐贈9部健身機

彰濱秀傳醫院19日捐贈9不多功能健身器材給彰化縣海線9個消防分隊，消防局長李永福（左四）親自出席代表受贈，並回贈感謝狀給院長葉永祥（左五）。（謝瓊雲攝）

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彰濱秀傳醫院上午捐出9部健身器材給彰化縣消防局。(謝瓊雲攝)
消防員擁有強健的體魄才足以應付救災所需，彰濱秀傳醫院捐給彰縣消防局9部健身器材，鹿港消防分隊消防員許淳皓（右）與彰濱秀傳醫院公關課員黃彥陞上場體驗示範PK。（謝瓊雲攝）
彰化縣消防局長李永福指全縣有6萬5千多戶弱勢家庭，可優先免費安裝住宅用火災警報器，目前僅不到3成安裝，因經費有限，呼籲社會各界踴躍捐輸。（謝瓊雲攝）
消防員勞心更勞力 彰濱秀傳捐贈9部健身機

消防救災工作勞心又勞力、超時又高壓，彰濱秀傳醫療體系19日捐出9部多功能健身器材，送給彰化縣海線9個消防分隊，讓消防員平日備勤空檔也能就近在隊上健身練體能，保持強健體魄。

捐贈儀式由消防局長李永福代表受贈，並回贈感謝狀給彰濱秀傳紀念醫院院長葉永祥；並由鹿港消防分隊許淳皓與彰濱秀傳醫院黃彥陞上場體驗使用健身器材、進行示範PK。雙方人馬手腳並用、賣力地鍛鍊身體，最後是身材高瘦精實的消防員略勝一籌，現場洋溢笑聲。

消防局訓練科科長林明緯指出，彰化縣消防員額編制747人，目前實際上有680名消防員，其中有八成通過消防救助隊培訓，在全國各縣市中比例非常高。救助隊成員體能需要在1小時內跑完1萬公尺，足夠的體力與肌耐力除了能應付災害搶救，更能確保在高壓的工作環境下維持身體健康。

30歲的許淳皓擔任消防員已10年，至今維持每天健身半小時至1小時的習慣，自認體能始終保持在最佳狀態，與當年相比並無差異，跑3000公尺維持在15至18分鐘，他說過去分隊已有一部健身器材，現在有兩部更方便同仁備勤時使用。

葉永祥表示，不同於其他企業社團捐贈救護車，捐贈健身器材讓隊員強身健體，才足以應付救災勤務體力的消耗，可謂一舉兩得，盼藉此拋磚引玉，讓更多人一起重視健康促進及防災救護工作；未來院內醫護同仁也將跟消防局合作辦理院外EMT訓練，讓急重症救護處理可以做得更好。

李永福指出，消防工作除了要用心，更需要用力，有精壯的體力、強健的體能，感謝秀傳醫療體系，讓消防救災工作更加事半功倍。

李永福說，近年消防局正大力推動安裝住宅用火災警報器，全縣總計有逾6萬5千戶獨居老人、身障與低收入弱勢家庭，是優先免費安裝範圍，目前完成安裝僅1萬1千多戶，希望今年能達到弱勢戶百分百安裝，除自編經費，呼籲更多企業社團踴躍捐助住警器。

(中時)

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