中市多功能附服務通用住宅動土 林佳龍肯定並盼帶動銀髮宅發展

2018年03月19日 20:44 中時 陳世宗

台中市政府積極推動「托老一條龍」，響應政府政策，有本股份有限公司董事長紀金山創立多功能附服務通用住宅「好好園館」，19日開工，預計明年底完工；將結合在地的靜宜大學、光田醫院及政府照顧資源，打造讓長輩與青年共居的社區生活照顧模式，提供餐食、休閒、家事、聯誼、居家護理等服務，滿足銀髮族食衣住行育樂各方面需求。

「好好園館」位於沙鹿區的好好聚落旁，市長林佳龍在副市長林依瑩陪同下出席動土典禮，市府都發局長王俊傑、市議員王立任、楊典忠、顏莉敏、有本股份有限公司董事長紀金山、靜宜大學校長唐傳義、光田醫院院長王乃弘、台灣福氣協會理事長陶蕃瀛等人也都到場共襄盛舉。

林佳龍指出，高齡社會來臨，台中市每年高齡人口約增加5000人左右，從他剛上任時65歲以上人口不到30萬人，到現今已經有32萬人，佔總人口11.5%。政府雖然想做更多長照服務，但礙於預算有限，如果能夠變成社會投資、創新政策，可以減輕政府財政負擔，也能創造更多就業機會。

紀金山說，「好好園館」將是一棟地下1層、地上6層建物，公設比達6成多，擁有50個可終身入住的寬大套房，提供餐食、休閒、家事、課程、接送、居家服務、居家護理醫療等服務，並結合在地的靜宜大學、光田醫院及政府照顧資源，為飯店式多功能附服務通用住宅。

每層樓還有青年共居，建構超越傳統家庭框架的「類家人」社區生活與照顧模式，提升長輩的自主性與社會連結，讓老年生活自然、自在又有伴；期待園館完工後能成為長輩安居樂活的基地。

(中時)