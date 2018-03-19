50年前駐台美軍之女來台尋恩人 警政署助重逢

琳達當年在台灣與保母陳月嬌的合照，成為她50年後返台尋人的線索。（當事人提供）

友善列印
中時
透過警方協助，琳達與陳月嬌女士（左2至3）闊別50年重逢，開心相擁合影。（警方提供）
琳達（右3）與陳月嬌（左3）重逢，並由警方陪同參觀警察史蹟館。（警方提供）

美國籍婦女Linda（中文譯名：琳達），約50年前全家隨美軍顧問團來台工作，當年琳達僅8歲，父親僱請台籍女子陳月嬌擔任保母照護，3年後琳達父親工作結束，全家返美。之後琳達曾寫信與陳月嬌保持聯絡，後來中斷聯繫，她始終感念陳女當年的照顧恩情，上月來台尋人，透過警政署協助，與陳月嬌重逢，兩人緊緊相擁，50年前多少回憶上心頭。

琳達當年返美後，雙親與她每年都會寄信給陳月嬌，藉以維繫彼此情感，因陳女不擅英文書寫，僅回過一封信，致後來雙方中斷聯繫。琳達一直很感念陳女的照顧恩情，如今已61歲的她，上月中旬與家人來台，拿著3張50年前與陳女的合照及陳女唯一一封英文回信，試圖找尋當年對她無微不至照顧的保母。

經琳達入住的旅館人員告知協尋管道後，本月13日琳達隨同子女至警政署求助，由防治組負責接待，並研擬尋人方法。

因琳達僅提供3張50年前與陳女的合照、陳女的英文譯名與當年地址，提供資料有限，警方逐一分析比對，並與北市警中山分局民一所共同合作，確認相關地址並徵得當事人同意後，終於完成跨國協尋任務。

警方說，協尋期間，已77歲的陳月嬌及家人，一度誤以為員警是詐騙集團，幾經溝通澄清，才又驚又喜，當年的美籍小娃兒琳達，「竟然還記得我！」雙方上周安排在警政署碰面，闊別50年再度相逢，彼此除了擁抱外，還有聊不完的回憶。

警政署同時邀請雙方參觀警察史蹟館，讓琳達對我國警察歷史演進能有進一步了解。琳達、陳月嬌兩家人，都非常感謝警方協助，讓她們分散50年的緣分，得以重圓。

(中時)

來台旅遊竟成乞丐 「韓國歐巴」… 遊覽車翻覆貓纜乘客受困 北市消…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。