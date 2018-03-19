50年前駐台美軍之女來台尋恩人 警政署助重逢

2018年03月19日 20:06 中時 胡欣男

透過警方協助，琳達與陳月嬌女士（左2至3）闊別50年重逢，開心相擁合影。（警方提供）

琳達（右3）與陳月嬌（左3）重逢，並由警方陪同參觀警察史蹟館。（警方提供）

美國籍婦女Linda（中文譯名：琳達），約50年前全家隨美軍顧問團來台工作，當年琳達僅8歲，父親僱請台籍女子陳月嬌擔任保母照護，3年後琳達父親工作結束，全家返美。之後琳達曾寫信與陳月嬌保持聯絡，後來中斷聯繫，她始終感念陳女當年的照顧恩情，上月來台尋人，透過警政署協助，與陳月嬌重逢，兩人緊緊相擁，50年前多少回憶上心頭。

琳達當年返美後，雙親與她每年都會寄信給陳月嬌，藉以維繫彼此情感，因陳女不擅英文書寫，僅回過一封信，致後來雙方中斷聯繫。琳達一直很感念陳女的照顧恩情，如今已61歲的她，上月中旬與家人來台，拿著3張50年前與陳女的合照及陳女唯一一封英文回信，試圖找尋當年對她無微不至照顧的保母。

經琳達入住的旅館人員告知協尋管道後，本月13日琳達隨同子女至警政署求助，由防治組負責接待，並研擬尋人方法。

因琳達僅提供3張50年前與陳女的合照、陳女的英文譯名與當年地址，提供資料有限，警方逐一分析比對，並與北市警中山分局民一所共同合作，確認相關地址並徵得當事人同意後，終於完成跨國協尋任務。

警方說，協尋期間，已77歲的陳月嬌及家人，一度誤以為員警是詐騙集團，幾經溝通澄清，才又驚又喜，當年的美籍小娃兒琳達，「竟然還記得我！」雙方上周安排在警政署碰面，闊別50年再度相逢，彼此除了擁抱外，還有聊不完的回憶。

警政署同時邀請雙方參觀警察史蹟館，讓琳達對我國警察歷史演進能有進一步了解。琳達、陳月嬌兩家人，都非常感謝警方協助，讓她們分散50年的緣分，得以重圓。

(中時)