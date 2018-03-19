4任高市長攝影官高嘉澤眼裡 陳菊喜怒哀樂藏不住！

2018年03月19日 20:26 中時 李義

高雄市政府攝影官高嘉澤追隨市長陳菊12年，紀錄下她的喜怒哀樂。（高嘉澤提供）

陳菊之喜。（高嘉澤提供）

陳菊之怒。（高嘉澤提供）

陳菊之哀。（高嘉澤提供）

陳菊之樂。（高嘉澤提供）

蔡英文高票當選總統，陳菊笑開懷。（高嘉澤提供）

原本應該是拿菜刀鍋鏟的手，意外拿起相機，成了高雄市長隨行攝影，是市府裡唯一近身觀察綠營4位高雄市長的人；其中，台灣唯一連任3屆民選市長的陳菊的喜怒哀樂，盡收眼裡，也被忠實紀錄的最完整。

服務警察替代役時，市府需要一名俗稱攝影官的市長隨行攝影，高嘉澤回憶，同僚都說是每天無日無夜緊跟著市長的「屎缺」，無人自動請纓，於是決定抽籤。當他抽中那支如同海軍陸戰的「籤王」時，同僚歡呼，還列隊歡送他。

不曾拿過專業相機，高嘉澤向前輩請益，遇到媒體攝影大哥就開口問，實習2個月就硬著頭皮上陣，每天拍攝數百張照片，終於漸入佳境。

笑容滿面，不多言的性格，很快獲得歷任市長肯定與信任，許多重要私密行程都指定他隨行；他笑說，因此見到許多大人物，但他也謹守分際，拍完就靠邊閃，大人說什麼都充耳不聞。

民進黨高雄執政20年，他擔任攝影官14年，占了近3/4歲月，也是距離民進黨4位市長最近的人。

如果要他用一句話形容4位高雄市長，高嘉澤說，僅追隨2個月，謝長廷就北上接閣揆，感受不多；陳其邁年輕有衝勁；葉菊蘭則是位柔軟親和力十足的客家婦女。

至於追隨長達12年的陳菊，他說「很積極，1天當2天用」時間好像永遠不夠用，經常是透早出門，傍晚10時才回到官邸。

政壇大姐大，陳菊的EQ高又內斂，但舉手投足間，仍不免悄悄流洩出喜怒哀樂心情，高嘉澤感受最直接：「拍照沒有笑容就知道市長的心情不美麗了」他也彷彿成了花媽心情溫度計，市府官員或幕僚有時還會私下請教：「老闆今天的心情如何？」

如果要拿幾件事來形容陳菊的喜怒哀樂，高嘉澤這麼說，每回行經凹仔底森林公園，總會要求停車，看著市民在這塊市價至少300億的綠地上運動休閒，就覺得當初守住市區最精華地段做綠色之肺的決定是對的，欣喜安慰之情溢於言表。另外，高雄運會16天賽程順利完成，獲總會長讚嘆為最成功的世運會，喜上眉梢的好心情寫在臉上。

人非聖賢，EQ再高也有動怒的時候，不過，花媽不會破口大罵，但語氣會變得嚴厲，尤其是看見年輕幕僚摸魚打混，會不假辭色說「那我給你們機會做什麼？」

高雄氣爆是花媽的最痛，市民及消防員傷亡 慘重，她自責愧疚，每天跑災防中心、醫院、殯儀館，不是紅著眼眶就是拭著淚。那些日子裡，高嘉澤的快門變得無比沈重。

而讓陳菊最開心的事就是看到小孩，抱摸哄逗，世間俗事剎時都拋到九宵雲外，高嘉澤透露個小祕密：「市長最喜胖胖肉肉的孩子」，總是邊逗弄著邊笑說「跟我一樣」真性情流露無遺。

近12個年頭，高嘉澤也拍攝約30萬張陳菊與民眾的合影，他當場要求留下聯絡地址，許多人都半信半疑真的能拿到照片嗎？

高嘉澤看見眼中的疑惑與期待，太遠的就用寄的，下班回家順路的就送到府，他說，看到收到陳菊親筆簽名照片既驚又喜的模樣，是他擔任市長攝影的另個樂趣。

最近，高嘉澤開始著手整理陳菊11年多市長任期內照片，每一張都有著他的回憶，也是陳菊與市民同苦共甘的故事。

(中時)