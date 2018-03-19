遊覽車翻覆貓纜乘客受困 北市消防局演練逼真

2018年03月19日 20:32 中時 胡欣男

北市消防局模擬貓空纜車故障，乘客受困，北捷人員與警消趕往救援。（胡欣男翻攝）

北市消防局模擬動物園外遊覽車翻覆，警消進行搶救。（胡欣男翻攝）

針對去年國道五號遊覽車翻覆重大交通事故，台北市消防局為精進搶救與傷患後送等標準作業程序，19日在台北市立動物園附近，連同模擬貓纜異常事故，一起進行防災演習。消防局表示，面對災害類型漸趨多元，災防工作及風險管理須隨時應變，透過一系列實兵演練，可驗證各單位整備狀況，確保北市防災應變機制順利運作。

消防局指出，北市去年發生國道五號遊覽車翻覆的重大交通事故，造成重大人員傷亡，雖於最短時間內完成傷者後送及尋獲所有罹難者遺體，但在救災過程仍有相關環節需精進，災後檢討修正多項標準作業程序，為驗證相關應變機制，19日下午在動物園堤外停車場辦理重大交通事故演練，

演習情境設定轎車、大型遊覽車及槽車追撞翻覆，針對人命救助、前進指揮所運作、大量傷病患處置、肇事車輛移除及環境復原等項目進行演練。

另外，貓纜是北市熱門的休閒景點，假日吸引大量人潮，若貓纜設備發生異常停擺，必有許多民眾受困，須立刻進行狀況排除。演習情境設定貓纜系統發生斷路故障、系統自動停止運轉、旅客受困車廂等待救援，北捷人員立即進行系統搶修作業，同時消防局派員到場救難，對車廂旅客進行垂直救援及緊急救護，場面逼真。

(中時)