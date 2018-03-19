買對家電省最大 節能空調下殺最高5000元回饋

2018年03月19日 20:45 中時 石欣蒨

燦坤的威技R32移動式空調，市價2萬1900元，會員價1萬8900元，送家電安裝費。（燦坤提供）

燦坤空調行動服務APP正式上線，消費者一鍵即可輕鬆預約空調清洗及場勘等服務。（燦坤提供）

全國電子的SAMPO 變頻冷專空調（精品型），市價2萬4800元，限量200台特價2萬1800元，享總統級精緻安裝、7年免費延長保固服務及原廠好禮5選1優惠。（全國電子提供）

全國電子的FUJITSU變頻冷暖空調，市價3萬6180元，限量200台特價3萬4480元，再享原廠現折2000元及好禮2選1優惠活動。（全國電子提供）

節能省電的話題討論度越來越高，對消費者來說最現實的原因就是能大幅度省下電費，3C家電通路也觀察到消費者的需求，推出節能空調、家電等最高5000元優惠回饋，還有總統級精緻安裝、專屬APP一鍵預約空調清洗等貼心服務，換好新空調準備迎接夏日。

燦坤即日起至4月9日推出「我的節能宣言」活動，主打節能空調、家電優惠，除了購買空調可享原廠贈品多選一以外，再加碼會員享APP限定優惠，以及最高5000還元金的回饋，另買空調刷台新生活聯名卡單筆滿3萬元，即送900元刷卡金，限量300份。

燦坤協理林彩莉就表示，變頻空調銷售量連年成長1成，至今銷售佔比已高達8成，「而且3月至今溫度屢破30度，帶動空調銷售量與去年同期翻倍成長，其中南部地區空調銷量最為顯著，為其他地區的3倍以上。」；另外燦坤空調行動服務APP正式上線，提供一鍵預約現場場勘、空調清洗等服務，還有選購小幫手及APP限定優惠等資訊分享，為消費者提供更完善的服務。

全國電子冷氣早鳥優惠正式開跑，今年指定機種冷氣享15期0利率以外，再加碼送頭期款現金優惠，比如單價3萬元的空調以特定銀行信用卡享15期0利率分期，現場就即送分期頭期款的2000元現金的實用回饋，加上今年大力引進更多名牌機種，消費者將會有更多空調選擇。

全國電子現更推出只要在全台門市免費加入會員，即享總統級精緻安裝服務，安裝冷氣將有全套保護施工現場的服務，不僅不怕會把家裡弄髒，事後更會以Dyson吸塵器整理現場，另外會員再享大金、日立、Panasonic等11大品牌空調品牌，不限機型加碼7年免費延長保固，再享原廠贈品或現折最高5000元回饋，限定機種冷氣還能再享免基本運費及免費標準安裝服務。

(中時)