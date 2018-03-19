3款居家用藥將調漲 最高漲幅達24％

2018年03月19日 20:29 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

日前國內知名的張國周強胃散及金十字胃腸藥等5種規格產品，都已在上個月(2月)調漲，最多漲了150元，不過本月又傳出會有更多藥品調漲，此波漲價已是家庭常備藥品今年以來第三波漲價，毆治鼻薄荷噴鼻液、虎標萬金油、大幸正露丸，以及保麗淨假牙清潔錠系列將都陸續調漲10-60元，漲幅在4.4%-24%。

根據蘋果報導，因受到今年底要上路的「藥品優良運銷規範」影響，藥商開始連番漲價，今年1月普拿疼痠痛藥布、綠油精、國安感冒液、明通治痛單液等液品都已調漲，張國周強胃散及金十字胃腸藥共5種規格產品，在上月也調漲，最多漲150元，本月又將會有多項藥品調漲，有歐治鼻薄荷噴鼻液、虎標萬金油、大幸正露丸、保麗淨假牙清潔錠。其中萬金油及正露丸已在上週四調漲，萬金油（19克）自90元漲至100元，大幸正露丸依不同顆數，調漲15至20元，漲幅約4.4%到11%。

而歐治鼻與保麗淨則是下個月2日調漲，開業藥師沈采穎指出，鼻噴劑第一品牌的歐治鼻薄荷噴鼻液（10ml），市占率約2成，原價250元將漲至310元，漲幅24%；假牙清潔錠市占率第一、約占5至6成的保麗淨假牙清潔錠，4款系列產品各漲15至20元，其中保麗淨36錠自180元漲至195元。

另外，衛福部食藥署風管組組長李明鑫表示，藥品漲價可能受原物料成本上升、人員薪資調整等影響，如果民眾對藥品漲價觀感不佳，建議可諮詢藥師有無其他藥品取代。

(中時電子報)