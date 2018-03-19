曾國城練深蹲拉傷 劉雨柔腳踝積水「像泡過福馬林」

2018年03月19日 20:32 時報周刊 林彥君

劉雨柔透露身上每個關節都受過傷。（中天）

王俐人近期有開餐廳計畫。（中天）

曾國城在中天《金牌大健諜》錄影討論關節及運動造成的傷害，他透露上週在準備演舞台劇前，因暖身時深蹲，造成肌肉拉傷，雖然動作幅度不大，但在蹲下時聽到「喀」一聲，他現場示範掰咖走路：「就變這樣了。」劉雨柔平常喜歡運動，她身上的關節都受過傷，曾腳踝撞到造成腳踝積水，水腫程度「像泡過福馬林」，腳踩地板的瞬間，她還能清楚看到水腫的地方有液體在晃，她忍痛不就醫，僅停止運動，讓身體自行修復，「想說只是運動傷害，2、3天就會好了」，讓曾國城聽了直搖頭。

楊月娥討論到便秘問題，透露女兒是低頭族，連在廁所都拿手機玩，當她把手機拿走還會吵架，曾國城說「我小孩唸小學，這些基本的都有教導」讓楊當場吐槽：「我不覺得你可以撐太久」曾國城反駁他對小孩教育方式不一樣，並用低沈聲音說「打她」。

王俐人在錄影前露透，她和男友在租屋處合開私廚，因台灣處於灰色地帶，遭到住戶抱怨，連門壞掉都怪是因為朋友常到王俐人家，造成一樓大門損壞，讓她心裡很不舒服，她認為私廚很單純並不是餐廳「私廚是自己的家，請朋友到家裡吃飯，分擔食材費用」她透露計畫要在大安區開餐廳，但考慮層面很多，目前仍在評估。

(時報周刊)