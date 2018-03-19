孟耿如、莫允雯前進「香港影視展」！自封「三高女」見錢眼開

孟耿如、莫允雯參與香港影視展。（東森）

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《高塔公主》參與香港影視展。（東森）
孟耿如參與香港影視展。（東森）
莫允雯參與香港影視展。（東森）

一年一度的國際影視盛事「2018香港國際影視展」19日正式開跑，東森電視也獲邀參展，並由「東森創作」2018最新戲劇《高塔公主》主演孟耿如、莫允雯代表出席造勢。兩人開心表示，很榮幸能受邀參與盛會，孟耿如說，她跟允雯都是第一次參與這樣的盛事，感謝文化部影視局的邀約，讓她們有機會參與。莫允雯表示，台灣真的有許多多元與精心製作的戲劇作品，很高興能將《高塔公主》推廣到香港甚至世界各地。

孟耿如也說，有別於過去女性找對象總是要求要「三高男」，要另一半身高高、薪水高、學歷高，《高塔公主》是女性自主的「三高女」，即指現代女性能力越來越強，事業越爬越高，不再是男尊女卑，也不願屈就，而變成年紀高、薪水高、眼光高的「三高女」，就像高塔上的公主一樣。

活動中也準備了象徵「三高女」的三樣小物，分別是薪水高的美元大鈔、眼光高的眼鏡、和年紀高的蛋糕，兩人在現場一拿起道具就整個玩開。孟耿如笑說：「我還自己帶了18歲的蠟燭來，因為女生都會說自己是永遠的18歲。但這個蛋糕其實很重，所以拿的時候都懷疑自己在練肌肉了。」莫允雯看到一疊一疊的假鈔還作勢要整盤端起，並俏皮拿著眼鏡和假鈔拍照，逗趣反應引起現場一陣大笑。

台視、東森2018最新戲劇《高塔公主》由孟耿如、莫允雯、鄭茵聲、王牧語、田中千繪、周群達Duncan、利晴天領銜主演。3/31起台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點播出。

(中時)

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