卓文萱被抱著送醫！《賽貂蟬》只演半場含淚喊卡

2018年03月19日 20:47 中時 林淑娟

謝念祖及台北市立國樂團團長鄭立彬帶領《賽貂蟬》所有演員上台說明致歉。（取材臉書）

《賽貂蟬》前幾場演出時全員到齊謝幕。（取材臉書）

由台北市立國樂團與全民大劇團合作的歷史古裝中文音樂劇《賽貂蟬》，18日晚上在台北城市舞台進行最後一場演出時，驚傳飾演「貂蟬」的女主角卓文萱昏倒送醫！全民大劇團團長謝念祖受訪時坦言卓文萱因腸胃不適、體力不支，演完上半場後就癱軟在椅子上爬不起來，緊急被送醫，但沒昏倒。她送醫檢查後發現鈉及鉀離子太低，醫生也要求她繼續住院、強迫休息。市立國樂團19日已在官方臉書宣布將全額退費。

謝念祖表示，壓力一直很大的卓文萱從17日晚上開始就腸胃不舒服，到18日幾乎一整天沒吃東西，當晚她忍住不適硬撐演完上半場，觀眾全沒發現異樣，連坐在台下的卓媽媽也不知情。但在中場休息時她就撐不住，連站都站不住了，因此趕緊送醫。目擊者說，她被送走時已經完全沒力氣，幾乎是被抱著離開。而當謝念祖及國樂團團長鄭立彬帶領所有演員一起出來向觀眾說明，並為演出被迫喊卡致歉時，不僅謝念祖淚流不止，所有演員也都哭了。

謝念祖說，卓文萱本人也感到非常沮喪難過，不斷跟他說對不起。雖然僅演出半場，不過這場次所有工作人員、演員包括卓文萱的酬勞都會照樣支付，退費的票房損失由全民大劇團與國樂團概括承受，他說：「這兩個月的密集一起工作，大家都培養出很好的默契與感情，這批演員非常挺我們，尤其上半場讓我非常感動，大家都努力幫忙。」對於損失超過百萬元，他釋懷地苦笑：「只能說時也運也命也，就只能繼續往前走，我答應一定會盡快加演。」

特別的是，當謝念祖在台上哽咽宣布演出必須喊卡時，台下觀眾非但沒有不滿鼓譟，還溫暖地為卓文萱鼓掌加油，氣氛感人，19日一整天粉絲團也都是滿滿地為她祝福的留言。

(中時)