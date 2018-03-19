松坂大輔有望開季一軍 日球評：換做別人就沒機會

松坂大輔熱身賽2場成績不佳，仍有機會爭取開季進一軍輪值。(截自日本雅虎體育)

友善列印
中時電子報

「平成怪物」松坂大輔歷經三年在軟銀的低潮，今年轉戰中日龍，力求重生，投完熱身賽2場後，自責分率雖高達7.20，仍被認為有機會自開季就在一軍先發輪值，球評山崎武司看過松坂的表現，不禁直言，「如果他不是松坂，現在的投球狀況不會有競爭一軍名額的機會。」

松坂今年9月將滿38歲，過去三年受肩膀傷勢所困，僅在一軍投過1場，今年通過測試，轉戰中日延續生涯。松坂投完2場熱身賽後，開季會不會在一軍，成為話題之一，日媒《Full Count》報導指出，松坂看起來似乎離找回實戰身手，還有一段落差。

山崎更是直言，如果換做是其他人狀況如此，根本不會有競爭一軍名額的機會，他會這麼說，很大原因是認為松坂的速球威力，還未達一軍水準。山崎認為，松坂的滑球狀況不錯，但速球卻有待加強，「沒有好的速球搭配，會降低變化球的威力。」

松坂不再如全盛期，動輒催出150公里速球，現在速球大多落在135到140公里。山崎明白，不能期待松坂回到過去，但照現在的球速，更沒有失投空間，「即便年輕選手，沒有速球也不行。」松坂速球不穩定，山崎認為，害怕對決投出失投球、右肩影響等問題，都可能成為原因。

山崎舉前中日投手山本昌廣為例，表示山本晚年靠控球吃飯，控球如機器般精準的他，也受速球狀況不穩所困，投不出關鍵好球，也拿不到出局數。山崎建議，松坂必須穩定在一個打席中，投出4到5顆品質不錯的速球，改善這些狀況，才有復活的機會。

山崎說得很直接，松坂現在有機會搶一軍先發，是中日給的機會，加入松坂強化輪值，也是中日期望達到的目標，「我身為局外人來看，現在的狀況，給松坂機會對其他年輕或成長中的選手，並不公平。」山崎說。

(中時電子報)

戴資穎成新賽制犧牲品 沒輸球4月… HBL》從不被看好到2連霸 松山黃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。