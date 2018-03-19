松坂大輔有望開季一軍 日球評：換做別人就沒機會

2018年03月19日 20:51 中時電子報 蔡銘仁

「平成怪物」松坂大輔歷經三年在軟銀的低潮，今年轉戰中日龍，力求重生，投完熱身賽2場後，自責分率雖高達7.20，仍被認為有機會自開季就在一軍先發輪值，球評山崎武司看過松坂的表現，不禁直言，「如果他不是松坂，現在的投球狀況不會有競爭一軍名額的機會。」

松坂今年9月將滿38歲，過去三年受肩膀傷勢所困，僅在一軍投過1場，今年通過測試，轉戰中日延續生涯。松坂投完2場熱身賽後，開季會不會在一軍，成為話題之一，日媒《Full Count》報導指出，松坂看起來似乎離找回實戰身手，還有一段落差。

山崎更是直言，如果換做是其他人狀況如此，根本不會有競爭一軍名額的機會，他會這麼說，很大原因是認為松坂的速球威力，還未達一軍水準。山崎認為，松坂的滑球狀況不錯，但速球卻有待加強，「沒有好的速球搭配，會降低變化球的威力。」

松坂不再如全盛期，動輒催出150公里速球，現在速球大多落在135到140公里。山崎明白，不能期待松坂回到過去，但照現在的球速，更沒有失投空間，「即便年輕選手，沒有速球也不行。」松坂速球不穩定，山崎認為，害怕對決投出失投球、右肩影響等問題，都可能成為原因。

山崎舉前中日投手山本昌廣為例，表示山本晚年靠控球吃飯，控球如機器般精準的他，也受速球狀況不穩所困，投不出關鍵好球，也拿不到出局數。山崎建議，松坂必須穩定在一個打席中，投出4到5顆品質不錯的速球，改善這些狀況，才有復活的機會。

山崎說得很直接，松坂現在有機會搶一軍先發，是中日給的機會，加入松坂強化輪值，也是中日期望達到的目標，「我身為局外人來看，現在的狀況，給松坂機會對其他年輕或成長中的選手，並不公平。」山崎說。

(中時電子報)