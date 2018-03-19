蓋茲與大陸合製行波反應爐 可消化核廢料

2018年03月19日 21:33 中時電子報 江飛宇

前微軟總裁比爾．蓋茲(Bill Gates)成立的泰拉能源公司(TerraPower)，將與中國核工業集團公司(CNNC)合作興建「行波反應爐」(Traveling wave reactor, TWR)，這種新一代的反應爐可以利用耗乏鈾作為燃料，因此受到矚目。

下一個大未來(next big future)報導，專家表示，行波反應器是一種小型、模塊化的核反應爐，不過仍然處於開發階段，在過去政府主導核能研發的時代，經常因為社會氣氛不利而暫時研究，因此蓋茲成立泰拉能源，推動先進的核能技術，提出資金與開發方向。蓋茲認為，人類的能源未來必然是在核能，而行波反應爐就是他主要推動的項目，他希望泰拉能源正在為先進核能系統的，樹立新的標準。

與傳統的核反應爐不同，行波反應爐可利用用貧化鈾、天然鈾、釷元素等燃料，其中貧化鈾就是現行核反應爐的副產品，也就是人們口中的「核廢料」。行波反應爐在利用貧化鈾發電之後，無需將核燃料中移出，也就不需後續處理，不但運轉時間長、功率強大，也解決了核擴散與核廢料的問題。當然更重要的是，核能都沒有碳排，減少溫室氣體的產生，也就保護了環境。

泰拉能源透過超級電腦，將行波反應爐的運作過程給電腦模擬運動，得到了接近實際結果的數據，因此將要進入實際建造的階段，這部分就是與中國大陸一合作。泰拉能源的目標是在2020年中期，實現第一具行波反應爐的啟動，隨後就能商業運轉，推廣到全球。

(中時電子報)