花蓮父親酒醉潑汽油縱火 三歲男童無辜被燒死

2018年03月19日 21:43 中時 楊漢聲

3歲男童不幸身亡。（楊漢聲翻攝）

花蓮縣豐濱鄉靜浦部落19日發生一起慘絕人寰的人倫悲劇，31歲的陳姓嫌犯與與父母、兒子同住，中午酒後與母親爭吵，疑似酒後神智不清在自家縱火，造成年僅3歲的稚子無辜遭燒死，母親及自己則燒燙傷，酒後失控造成家破人亡，如此行徑令人髮指。

風光明媚也是遊客喜歡造訪的花蓮縣豐濱鄉19日晚間發生民宅大火，花蓮縣消防局獲報後，派出大批人車前往搶救，在屋內救出陳男年僅3歲稚子，但緊急送醫後仍回天乏術。

花蓮縣警局鳳林分局港口派出所所長林清表示，據警方了解，陳姓嫌犯平日打零工，偶有酗酒情形，陳嫌當天中午與母親爭吵後，晚間疑似拿起自備汽油桶，將汽油灑向客廳縱火，造成陳嫌正在房間睡覺的3歲稚子死亡，陳嫌母親也傷重轉送花蓮慈濟醫院。

至於家中為何有汽油，林清表示，陳嫌家中平時就有準備捕魚要用的汽油，沒想到平時靠以謀生的汽油，竟成為燒火一家人的工具。

林清華說，陳嫌先前和妻子一起同住在屏東，有家暴的前科，1年帶著孩子返回花蓮，沒想到竟會發生這種憾事。

警方表示，嫌犯酒醉又受傷目前送醫治療，警方有告知陳嫌「兒子疑似被陳嫌燒死了！」但陳嫌仍神智不清，只有頻頻喊痛；本來應做為孩童最堅強倚靠的父親，竟成親手斷送寶貝兒子性命的兇手。

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(中時)