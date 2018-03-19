楊晴深低V領好性感 翻牆化身正義女警

楊晴配戴萬寶龍寶曦系列女表，展現和戲中強悍女英雄不一樣的柔美，穿Bottega Veneta春夏新裝。（JOJ PHOTO攝影）

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楊晴登上偶像劇女一寶座，手持萬寶龍瑪莉蓮夢露鋼筆，十分性感，穿Bottega Veneta春夏新裝。（JOJ PHOTO攝影）
楊晴配戴萬寶龍寶曦系列女表，展現和戲中強悍女英雄不一樣的柔美，穿Bottega Veneta春夏新裝。（JOJ PHOTO攝影）
楊晴配戴萬寶龍寶曦系列女表，展現和戲中強悍女英雄不一樣的柔美，穿Bottega Veneta春夏新裝。（JOJ PHOTO攝影）
萬寶龍寶曦系列萬年曆珠寶腕表，69萬1700元。（Montblanc提供）
萬寶龍Boheme寶曦系列外置陀飛輪蛇圖騰珠寶限量表，162萬1000元。。（Montblanc提供）

楊晴近兩年在演藝事業嶄露頭角，在新劇《翻牆的記憶》中飾演女主角，創演藝事業新高峰。不過她略帶哀怨地說，這兩年新戲一檔接一檔，忙到沒時間陪伴家人和朋友，感情生活也一片空白，「這可是付出辛苦代價換來了！」

高喊「好想談戀愛」的楊晴笑說，度過空白的情人節和白色情人節後，特別想談戀愛，為此還開出擇偶條件，包括要有男人味、要聊得來，最重要的是貼心、細心，還要懂得照顧人，這段日子有不少閨密好友幫忙介紹，但就是抽不空來約會，十分哀怨。

笑問楊晴在《翻牆的記憶》中見多了小鮮肉如雲，不時在劇中展現健美胸肌，會不會胃口被養大了，把身材列入擇偶要件。楊晴笑說，她現在不敢有太多奢求，只要對她好，身材不是重點。

楊晴在青春校園劇中飾演女警，為了扮案來到學校擔任輔導老師，是個充滿正義感的女強人角色，不過回憶在學生時代，也曾為了抄近路而有「翻牆的記憶」，還不小心勾破褲子，因此拍這齣戲時特別有感覺，感覺又回到熱血青春的年代。

這回楊晴受邀拍攝時尚專題，身穿Bottega Venenta春夏新裝，搭配萬寶龍 (MontBlanc）女表，展現偶像劇女王的霸氣，為此她手持萬寶龍繆思系列瑪莉蓮夢露鋼筆入鏡，展現偶像天后的迷人風采，另外楊晴還配戴萬寶龍的寶曦系列日期顯示腕表，展現和劇中強悍女英雄不一樣的柔美性感風情。

(中時)

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