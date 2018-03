約翰傳奇撩粉邀女歌迷貼身熱舞我「你們可以對我示愛」

2018年03月19日 22:15 中時 潘鈺楨

約翰傳奇自彈自唱。(盧禕祺攝)

約翰傳奇與台下歌迷有許多對話。(盧禕祺攝)

美國R&B天王約翰傳奇(John Legend)19日晚間在南港C3停車場舉行演唱會。演唱會雖延遲17分鐘,但他一出場就自彈自唱〈I Know Better〉,以迷人的藍調歌聲揭開序幕,並問候:「台北,大家站起來,我是約翰傳奇,你們準備好了嗎?」

與前天抵台的低調不同,約翰傳奇在台上不時與台下歌迷對話,一下說「台北我要給你們最好的」,一下又說「讓我聽到你們也在唱」,還對台下粉絲說:「我們好好享受這場演唱會,好好享受愛吧!」唱到〈Like Im Gonna Lose You〉還鼓勵歌迷對身旁的情人說「我愛你」,幽默補充:「如果你身旁沒有另一半,那可以對我說,我也愛你們,台北!」

他昨晚唱了25首膾炙人口歌曲,包括〈Love Me Now〉、〈Ordinary People〉、電影《美女與野獸》主題曲〈Beauty and the Beast〉、《樂來樂愛你》插曲〈Start A Fire〉等。中間還邀女歌迷上台貼身熱舞,讓台下其他粉絲羨慕尖叫。

最後他以經典神曲〈All of me〉、電影《逐夢大道》主題曲〈Glory〉作為安可曲,為台北演唱會劃下完美句點。

(中時)