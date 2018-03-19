約翰傳奇撩粉邀女歌迷貼身熱舞我「你們可以對我示愛」

約翰傳奇一上台就引發尖叫聲。（盧禕祺攝）

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約翰傳奇自彈自唱。（盧禕祺攝）
約翰傳奇與台下歌迷有許多對話。（盧禕祺攝）

美國R&B天王約翰傳奇（John Legend）19日晚間在南港C3停車場舉行演唱會。演唱會雖延遲17分鐘，但他一出場就自彈自唱〈I Know Better〉，以迷人的藍調歌聲揭開序幕，並問候：「台北，大家站起來，我是約翰傳奇，你們準備好了嗎？」

與前天抵台的低調不同，約翰傳奇在台上不時與台下歌迷對話，一下說「台北我要給你們最好的」，一下又說「讓我聽到你們也在唱」，還對台下粉絲說：「我們好好享受這場演唱會，好好享受愛吧！」唱到〈Like Im Gonna Lose You〉還鼓勵歌迷對身旁的情人說「我愛你」，幽默補充：「如果你身旁沒有另一半，那可以對我說，我也愛你們，台北！」

他昨晚唱了25首膾炙人口歌曲，包括〈Love Me Now〉、〈Ordinary People〉、電影《美女與野獸》主題曲〈Beauty and the Beast〉、《樂來樂愛你》插曲〈Start A Fire〉等。中間還邀女歌迷上台貼身熱舞，讓台下其他粉絲羨慕尖叫。

最後他以經典神曲〈All of me〉、電影《逐夢大道》主題曲〈Glory〉作為安可曲，為台北演唱會劃下完美句點。

(中時)

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