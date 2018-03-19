段慧琳挑戰三鐵 神經大條導致比賽無紀錄

2018年03月19日 22:16 時報周刊 林彥君

段慧琳參加三鐵挺進終點，不在意比賽沒成績。（民視）

民視《Go Go Taiwan》外景主持人Windy （段慧琳）熱愛挑戰極限運動，日前她再度迎向體能極限，參加台東 ironman 三鐵賽，熱血完成113 公里賽事（游泳1.9公里＋單車90公里＋半馬21公里），耗時7小時。賽後她緊握獎牌，笑著說：「旅遊節目主持人不是只會吃、會玩，體能絕對也不是蓋的！」主持《Go Go Taiwan》已經上山下海了，私底下還是個 「女漢子」，Windy表示：「可能愛運動的人都有點自虐吧，哈哈！」

Windy 近期工作行程滿檔，導致三鐵賽練習時間不足，原本賽前她也擔心無法完賽，果然在鳴槍之後，第一個游泳項目她就花了60幾分鐘，幾乎是吊車尾上岸的，讓她十分緊張，甚至還因為太過慌張，脫掉游泳時穿著的防寒衣，準備轉換單車項目時，還將黏在防寒衣上的比賽計時晶片忘了拔下，單車騎到一半才發現，以致後兩個比賽項目都沒有成績參考依據，這讓Windy哭笑不得，但樂觀的她覺得「成績不是重點，認真完賽就是真鐵人。」

在比賽中不因為沒紀錄而棄賽，她告訴自己「享受賽事、自己把每一公里都紮紮實實完成，對得起自己就好！」，加上沿途不少粉絲和運動同好紛紛和她互相打氣，讓她信心倍增挺進終點線，拿下完賽獎牌。賽後她打趣表示：「一起做節目的夥伴都愛叫我外景女鐵人，當然不能砸了這塊招牌！」

(時報周刊)