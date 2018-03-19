大象罹癌機率低 原來有抗癌基因保護

大象是長壽的動物，可活到70歲，而牠們不容易得到癌症，這是值得研究的方向。(圖/史密森尼學會)

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中時電子報

癌症不止發生在人類身上，世界上大多數的哺乳動物都會罹患癌症，但是大象的機率確實明顯比較低。研究團隊找到了大象的抗癌基因，而且也存在於人類身上。

科學警報(science alert)報導，癌症是變異並且會快速增生的細胞，因此身體的任何組織都有可能癌化，細胞愈多並且長壽的哺乳動物，因癌症而死的機率也會提高，比如人類。然而大象同樣是長壽的哺乳動物，並且牠們體型巨大，身上的細胞比人類多出100倍，但是牠們的癌症比例卻是人類的1/4，這就顯得相當特殊。

幾年前，一個研究團隊找到了第1個線索，就在雜亂的「垃圾基因」裡面，一種名叫「p53」的基因可以抑制腫瘤，這個基因在人類身上有1組，但是非洲象卻有40份p53基因的拷貝，這個發現令生化學家豁然開朗。之後，在猶他大學的也發現了其他抗癌基因，原本這些基因被認定是毫無用處的垃圾，但最近的研究發現，它們原因是控制何時、何地複製正確的基因而不要出錯。

猶他大學的神經生物學家克里斯多福．格雷格教授(Christopher Gregg)說：「過去人們稱之為垃圾DNA，現在被重新重視，原來那是一塊尚未被探索的叢林。」

研究小組將DNA暴露於伽瑪射線下，將它們給損傷，看看會作出何種反應，確定了大象DNA當中中的3個基因：ANCL、VRK2、BCL11A可以修復DNA，並且防止突變。

由於脊椎動物有很多共同的DNA(因為我們都是從從共同的祖先演化而來)，但是物種的不同，有些DNA會被關掉，有些只有1組，因此功能與效果就有差異。大象身上的抗癌基因，在人類的版本上不一定能保護我們免受癌症的侵害，或許拷貝過少，或許功能被關閉，但是只要我們知道這些基因的真正用途，或許未來我們可以開發出基因療法，啟動這些抗癌基因，可能可以幫助我們對抗癌症。

格雷格說：「這是值得探索的未知領域，大象基因為我們提供了探索基因組的新線索，並且有可能發現治療疾病的新方法。」

(中時電子報)

文章來源：Elephants Are Strangely Resistant to Cancer - And We May Finally Know Why

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